Das sind derzeit die besten A-Kreisligisten 37 A-Liga Staffeln werden in Westfalen ausgetragen.

Einzig der TuS GW Pödinghausen (Herford) und die SG Gahmen (Dortmund) sind noch verlustpunktfrei.

In der Kreisliga A Lemgo kassierte der bis dato verlustpunktfreie TuS Ahmsen in der Nachspielzeit überraschend den 1:1-Ausgleich gegen den im Abstiegskampf steckenden SC Extertal.

In der Kreisliga A1 Unna/Hamm gab es beim Topspiel zwischen den ungeschlagenen Eintracht Werne und VfL Mark eine verrückte Nachspielzeit. Erst ging Mark mit 2:1 in Führung (92.), dann glich Werne doch noch wieder aus (95.). Beide gehören weiterhin zu den besten 20 A-Kreisligisten in Westfalen.