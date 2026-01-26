 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
– Foto: Sebastian Bloch

Das sind alle Schiedsrichterbeobachter in der Übersicht

Alle aktiven Beobachter im Überblick.

Auch in der laufenden Saison sind in der Region wieder zahlreiche Schiedsrichterbeobachter und -beobachterinnen auf Verbandsebene im Einsatz. Auf FuPa gibt es die Übersicht:

Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern

  • Christian Allwardt

  • Andreas Becker

  • Stefan Karnatz

  • Torsten Koop

  • Andreas Neumann

  • Jan Scheller

    • Fußball-Landesverband Brandenburg

    • Felix Burghardt

    • Angela Janke

    • Elke Lange

    • Nico Liebich

    • Oliver Mattig

    • Robert Reinhardt

    • Heinz Rothe

    • Marko Schmidt

    • Klaus-Dieter Stenzel

    • Sandra Stolz

    Berliner Fußball-Verband

    • Olaf Blumenstein

    • Ralf Böhm

    • Bodo Brandt-Chollé

    • Lutz Michael Fröhlich

    • Ralf Kisting

    • Katia Kobelt

    • Jörg Kurke

    • Thorsten Lange

    • Jochen Lehmann

    • Daniel Malter

    • Jörg Mollitor

    • Alexander Molzahn

    • Annett Unterbeck

    • Philipp Vierock

    • Denis Waegert

    Fußballverband Sachsen-Anhalt

    • Uwe Biermann

    • Josefin Böhm

    • Mario Jeske

    • Peter Kein

    • Peter Kos

    • Matthias Nitsche

    • Markus Scheibel

    • Silke Scheibel

    • Elfi Schwander

    • Sven Schweinefuß

    Sächsischer Fußball-Verband

    • Helmut Bley

    • Max Bringmann

    • Thomas Endmann

    • Christopher Fiebig

    • Andreas Fürschke

    • Daniela Illing

    • Enrico Jahn

    • Anja Kunick

    • Detlef Lehmann

    • Christian Mörschke

    • Harald Sather

    • Philipp Seidel

    • Lukas Taugerbeck

    Thüringer Fußball-Verband

    • Swen Eichler

    • Sandy Hoffmann

    • Patrick Hofmann

    • Michael Kahl

    • Karsten Krause

    • Udo Penßler-Beyer

    • Burkhard Pleßke

    • Stefan Prager

    • Jens Seeger

    • Stefan Weber

    • Michael Wilske

    Die Daten beruhen sich auf Verbandsangaben.

