Das sind alle Schiedsrichterbeobachter in der Übersicht

Auch in der laufenden Saison sind in der Region wieder zahlreiche Schiedsrichterbeobachter und -beobachterinnen auf Verbandsebene im Einsatz. Auf FuPa gibt es die Übersicht:
Christian Allwardt
Andreas Becker
Stefan Karnatz
Torsten Koop
Andreas Neumann
Jan Scheller
Felix Burghardt
Angela Janke
Elke Lange
Nico Liebich
Oliver Mattig
Robert Reinhardt
Heinz Rothe
Marko Schmidt
Klaus-Dieter Stenzel
Sandra Stolz
Olaf Blumenstein
Ralf Böhm
Bodo Brandt-Chollé
Lutz Michael Fröhlich
Ralf Kisting
Katia Kobelt
Jörg Kurke
Thorsten Lange
Jochen Lehmann
Daniel Malter
Jörg Mollitor
Alexander Molzahn
Annett Unterbeck
Philipp Vierock
Denis Waegert
Uwe Biermann
Josefin Böhm
Mario Jeske
Peter Kein
Peter Kos
Matthias Nitsche
Markus Scheibel
Silke Scheibel
Elfi Schwander
Sven Schweinefuß
Helmut Bley
Max Bringmann
Thomas Endmann
Christopher Fiebig
Andreas Fürschke
Daniela Illing
Enrico Jahn
Anja Kunick
Detlef Lehmann
Christian Mörschke
Harald Sather
Philipp Seidel
Lukas Taugerbeck
Swen Eichler
Sandy Hoffmann
Patrick Hofmann
Michael Kahl
Karsten Krause
Udo Penßler-Beyer
Burkhard Pleßke
Stefan Prager
Jens Seeger
Stefan Weber
Michael Wilske
Die Daten beruhen sich auf Verbandsangaben.
