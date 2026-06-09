Das sind alle Meister am Niederrhein!

Von der Kreisliga C bis in die Regionalliga West gibt euch FuPa einen Überblick über alle Meister am Niederrhein. Einige Entscheidungen sind erst am letzten Spieltag gefallen.
Regionalliga West: Am vorletzten Spieltag ist es amtlich: Fortuna Köln ist nach sieben Jahren Abstinenz wieder Drittligist!
Oberliga Niederrhein: Der VfB Hilden spielt am letzten Spieltag Unentschieden beim SC St. Tönis – diesen Fehltritt kann Ratingen 04/19 nicht ausnutzen, denn beim 1. FC Monheim verlieren sie 2:0. Für den VfB geht es damit in die Regionalliga West!
Landesliga, Gruppe 1: Mit der 1. Spvg. Solingen Wald 03 steht der erste Oberliga-Aufsteiger fest!
Landesliga, Gruppe 2: Ganz spät trifft der SV Scherenberg doppelt und gewinnt 5:3 gegen den PSV Wesel. Der SV Budberg bleibt trotz 6:2-Erfolgs bedient zurück.
Bezirksliga, Gruppe 1: Eller 04 steigt in die Landesliga auf, weil MSV Düsseldorf das Nachholspiel beim 1. FC Grevenbroich-Süd verlier.
Bezirksliga, Gruppe 2: Der SV Solingen hat dem SC Reusrath mit der 0:1-Niederlage die Steilvorlage zur Meisterschaft gegeben. Aber der Sportclub kommt über ein 2:2 nicht hinaus – SV Solingen geht in die Landesliga.
Bezirksliga, Gruppe 3: Elfmeter – versenkt! Die Sportfreunde Neuwerk mussten am letzten Spieltag gewinnen, um den spielfreien OSV Meerbusch von der Tabellenspitze zu verdrängen. Und genau das haben sie mit dem 2:0-Sieg beim 1. FC Viersen getan.
Bezirksliga, Gruppe 4: Der VfL Rhede steigt in die Landesliga auf.
Bezirksliga, Gruppe 5: Rheinland Hamborn macht den Aufstieg in einem wilden 6:6-Unentschieden fest.
Bezirksliga, Gruppe 6: Arminia Klosterhardt und Rot-Weiss Essen II gewinne beide ihr letztes Spiel. Bei Punktgleichheit hat Klosterhardt den direkten Vergleich gewonnen und steigt direkt in die Landesliga auf.
A1: Fatihspor Mülheim gewinnt und steigt als Meister auf!
A2: Der FSV Duisburg steigt in die Bezirksliga auf!
B1: Der SV Wanheim macht im direkten Duell mit dem Dümptener SV den Aufstieg in die Kreisliga A klar.
B2: Rheinland Hamborn II steigt in die Kreisliga A auf.
C1: Mülheim-Styrum II steigt in die Kreisliga B auf.
C2: Hamborn 07 II holt sich den Titel.
C3: SF Walsum 09 III hat den direkten Vergleich gegen TuRa 88 III gewonnen und ist damit uneinholbar.
A: SC Unterbach steht als Meister fest.
B1: BV 04 Düsseldorf setzt sich im Dreikampf mit dem Oberbilker SV und Rather SV am letzten Spieltag durch.
B2: Der MSV Hilden steigt auf.
C1: FC Bewegung ist Meister.
C2: Rhenania Hochdahl II steht vor dem letzten Spieltag als Meister fest.
C3: Eller 04 II ist vor Saisonende bereits Meister!
A1: Türkyiemspor wird wohl in die Bezirksliga aufsteigen – hier erfahrt ihr die Gründe.
A2: Preußen Eiberg spiel nächstes Jahr Bezirksliga.
B1: Die Ballfreunde Bergeborbeck sind Meister.
B2: Vogelheim II macht den Titel perfekt.
B3: Werden Heidhausen II ist Meister der Kreisliga B3.
C1: SV Borbeck II sichert sich den Titel.
C2: SC Frintrop III steigt in die Kreisliga B auf.
C3: VfL Kupferdreh ist Meister.
A1: Germania Grefrath zieht das Ticket in die Bezirksliga!
B1: Die SpVg Gustorf ist Kreisliga-A-Aufsteiger.
B2: Der SV Bedburdyck/Gierath steigt in die Kreisliga A auf.
C1: FC Straberg II ist Meister.
C2: Stürzelberg II ist vor Saisonende bereits Meister!
A: Anadolu Türkspor steigt in die Bezirksliga auf.
B1: SuS Schaag hatte es in der eigenen Hand und wir Meister.
B2: Tönisberg II ist punktgleich mit KTSV und gewinnt den direkten Vergleich.
B3: Der OSV Meerbusch II hat den Titel sicher!
C1: Der Dülkener FC II sichert sich mit einem Zähler Vorsprung den Titel.
C2: VfR Fischen III gewinnt das direkte Duell um den Titel gegen SuS Krefeld III und darf feiern.
C3: OSV Meerbusch III macht im direkten Duell mit Konkurrent Thomasstadt IV den Aufstieg klar.
A: Alle Favoriten gewinnen ihr Spiel – letztlich ist es also der FC Aldekerk, der sich im Vierkampf durchsetzt und in die Bezirksliga aufsteigt.
B1: SG Kessel / Ho-Ha steigt in die Kreisliga A auf.
B2: SV Straelen ist zurück in der Kreisliga A.
C1: Schottheide ist Meister und steigt in die Kreisliga B auf.
C2: Viktoria Goch III ist Meister!
C3: Vernum III gewinnt 21:1 und sichert sich den Titel eindrucksvoll.
B: Der MSV Moers hat die Meisterschaft als erstes Team am Niederrhein gefeiert.
C1-Aufstiegsrunde: Borussia Veen II ist Meister.
C2-Aufstiegsrunde: VfL Rheinhausen II steigt auf.
C1-Fairplay-Gruppe: MSV Moers IV ist Meister der Fairplay-Gruppe 1.
C2-Fairplay-Gruppe: SV Schwafheim III sichert sich den Titel.
A: Der Rheydter SV ist Meister!
B1: Viersen-Rahser sichert sich im direkten Duell mit BWC Viersen den Aufstieg in die A-Liga.
B2: Mennrath III steigt direkt auf.
C1-Aufstiegsrunde: SV Lürrip III steigt auf.
C2-Aufstiegsrunde: Giesenkirchen II hat den Titel sicher – die Frage ist, ob sie in diesem Jahr den Aufstieg annehmen werden.
C1-Fairplay-Gruppe: FC Güdderath ist Meister.
C2-Fairplay-Gruppe: SV Schelsen III holt sich den Titel.
C3-Fairplay-Gruppe: Liedberg II ist Meister.
A: Sterkrade-Nord II setzt sich im Dreikampf die Krone auf – sie gewinnen den direkten Vergleich gegen den punktgleichen SC Buschhausen.
B1: RW Oberhausen II ist aufgrund des direkten Vergleichs vorzeitig Meister!
B2: Es ist doch tatsächlich das möglichst komplizierteste Szenario eingetreten. Adler Oberhausen, Post SV und BW Lirich sind mit 84 Zählern punktgleich. In diesem Fall wurde die Tabelle des Dreiervergleichs berechnet, bei der die Adler an der Spitze stehen – sie steigen in die Kreisliga A auf.
C1: BW Fuhlenbrock III ist Meister.
C2: SV Bottrops III feiert vorzeitig den Titel!
A: DJK Rhede steigt in die Bezirksliga auf.
B1: DJK Barlo ist Aufsteiger.
B2: STV Hünxe steigt in die Kreisliga A auf.
C1: SV Vrasselt II wird mit fünf Punkten Vorsprung Meister.
C2: Der SV Biemenhorst III ist durch den direkten Vergleich vorzeitig Meister.
C3: Hamminkeln II hat den Titel sicher!
A1: Solingen 03 II macht es seiner ersten Mannschaft gleich und feiert den Aufstieg.
A2: SSV Born II hat sich nun den Titel gesichert.
B1: BSC Union Solingen sichert sich den Titel.
B2: Die SG Hackenberg II ist Meister!
C: Richrath II steht als Titelträger fest.
A: SC Sonnborn ist im direkten vergleich mit SC Barmen mit einem Tor Vorsprung vorne und steigt als Meister in die Bezirksliga auf.
B1: TFC Wuppertal hat den Titel vor dem letzten Spieltag sicher.
B2: Die SF Dönberg steigen in die Kreisliga A auf.
C1: CSI Milano steigt in die B-Liga auf.
C2: Jugoslavija Wuppertal III hat den Titel sicher.