Das sind alle Duelle der ersten Niederrheinpokal-Runde

FuPa Niederrhein war für euch live vor Ort in der Sportschule Wedau in Duisburg und zeigt euch hier alle Duelle der ersten Runde des Niederrheinpokals.
SpVg Odenkirchen - VfB 03 Hilden
FC Kray - Rot-Weiß Oberhausen
1. FC Wülfrath - MSV Duisburg
SV Sonsbeck - Rot-Weiss Essen
DV Solingen - 1. FC Bocholt
SV Biemenhorst - Fortuna Düsseldorf
TSV Ronsdorf - SC 1920 Oberhausen
VfB Speldorf - VSF Amern
FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg
Büdericher SV - SC Union Nettetal
SC Kapellen-Erft - Holzheimer SG
ESC Rellinghausen - SSVg Velbert
1. FC Grevenbroich-Süd - SC Sonnborn
Sportfreunde Neuwerk - Sportfreunde Baumberg
Lohausener SV - VfB Bottrop
SG Essen-Schönebeck - Hamborn 07
Rheydter SV - SC Werden-Heidhausen
SV Alstaden - DJK Twisteden
OSV Meerbusch - TSV Solingen
SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop
1. FC Kleve - TSV Meerbusch
VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim
SV Rosellen - KFC Uerdingen
Duisburger FV 08 - ETB SW Essen
VfL Rhede - Ratingen 04/19
TSV Kaldenkirchen - Düsseldorfer SC 99
FC Büderich - SC St. Tönis
Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
VfB Homberg - Blau-Weiß Dingden
SV Haldern - FC Remscheid
Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten
FSV Duisburg - Viktoria Goch
SuS Niederbonsfeld - TSV Solingen
Rhenania Hamborn - SV Budberg
TSV Fortuna Wuppertal - DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Rhede - Grün-Weiß Lankern
Mettmann-Sport - GSV Moers
HSV Langenfeld - Fortuna Düsseldorf
SV Union Wetten - MSV Duisburg
Sportfreunde Niederwenigern - VfR Warbeyen
TSV Union Wuppertal - SC Krefeld
Viktoria Winnekendonk - SV Rosellen
FC Neukirchen/Vluyn - Rhenania Bottrop
Düsseldorfer SC 99 - SG Kaarst
SC Union Nettetal - DJK Arminia Klosterhardt
SC Viktoria 07 Anrath - FC Kray
Sportfreunde Neersbroich - TuSpo Richrath
FC Olympia Bocholt - FV Mönchengladbach
Blau-Weiß Fuhlenbrock - TuS Stenern
Sportfreunde Niederwenigern - ASV Tiefenbroich
SC Buschhausen - TSV Ronsdorf
Lohausener SV - Sportfreunde Dönberg
FC Neukrichen/Vluyn - SC Waldniel
Rot-Weiß Venn - SV Burgaltendorf
SV 08/29 Friedrichsfeld - Spvgg Sterkrade-Nord
SSV Lüttingen - SC Neukirchen-Hülchrath
VSF Vorst - SpVg Odenkirchen
TGD Essen-West - SC St. Tönis
ESC Rellinghausen - Rumelner TV
SuS 09 Dinslaken - SG FC Straberg
TuS Viktoria Buchholz - Rhenania Hamborn
SC 08 Schiefbahn - Sportfreunde Lowick
SC Kapellen-Erft - ASV Einigkeit Süchteln
DJK Vierlinden - DJK Tusa 06 Düsseldorf