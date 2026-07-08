 2026-07-08T14:26:30.907Z

Ticker

Das sind alle Duelle der ersten Niederrheinpokal-Runde

Hier seht ihr in der Übersicht alle Begegnung der erste Runde des Niederrheinpokals. Aufgelistet sind die Wettbewerbe der Herren, der Frauen und der Ü32.

von Linus Bien · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Die Auslosung des Niederrheinpokals hier Live im Ticker
Die Auslosung des Niederrheinpokals hier Live im Ticker – Foto: Markus Verwimp

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Niederrheinpokal
F-Niederrheinpokal
F. Düsseld.
MSV Duisburg
RW Essen

FuPa Niederrhein war für euch live vor Ort in der Sportschule Wedau in Duisburg und zeigt euch hier alle Duelle der ersten Runde des Niederrheinpokals.

+++ Die Auslosung der Herren +++

SpVg Odenkirchen - VfB 03 Hilden

FC Kray - Rot-Weiß Oberhausen

1. FC Wülfrath - MSV Duisburg

SV Sonsbeck - Rot-Weiss Essen

DV Solingen - 1. FC Bocholt

SV Biemenhorst - Fortuna Düsseldorf

TSV Ronsdorf - SC 1920 Oberhausen

VfB Speldorf - VSF Amern

FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg

Büdericher SV - SC Union Nettetal

SC Kapellen-Erft - Holzheimer SG

ESC Rellinghausen - SSVg Velbert

1. FC Grevenbroich-Süd - SC Sonnborn

Sportfreunde Neuwerk - Sportfreunde Baumberg

Lohausener SV - VfB Bottrop

SG Essen-Schönebeck - Hamborn 07

Rheydter SV - SC Werden-Heidhausen

SV Alstaden - DJK Twisteden

OSV Meerbusch - TSV Solingen

SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop

1. FC Kleve - TSV Meerbusch

VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim

SV Rosellen - KFC Uerdingen

Duisburger FV 08 - ETB SW Essen

VfL Rhede - Ratingen 04/19

TSV Kaldenkirchen - Düsseldorfer SC 99

FC Büderich - SC St. Tönis

Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck

VfB Homberg - Blau-Weiß Dingden

SV Haldern - FC Remscheid

Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten

FSV Duisburg - Viktoria Goch

+++ Die Auslosung der Frauen +++

SuS Niederbonsfeld - TSV Solingen

Rhenania Hamborn - SV Budberg

TSV Fortuna Wuppertal - DJK Tusa 06 Düsseldorf

DJK Rhede - Grün-Weiß Lankern

Mettmann-Sport - GSV Moers

HSV Langenfeld - Fortuna Düsseldorf

SV Union Wetten - MSV Duisburg

Sportfreunde Niederwenigern - VfR Warbeyen

TSV Union Wuppertal - SC Krefeld

Viktoria Winnekendonk - SV Rosellen

FC Neukirchen/Vluyn - Rhenania Bottrop

Düsseldorfer SC 99 - SG Kaarst

SC Union Nettetal - DJK Arminia Klosterhardt

SC Viktoria 07 Anrath - FC Kray

Sportfreunde Neersbroich - TuSpo Richrath

FC Olympia Bocholt - FV Mönchengladbach

+++ Die Ü32-Auslosung +++

Blau-Weiß Fuhlenbrock - TuS Stenern

Sportfreunde Niederwenigern - ASV Tiefenbroich

SC Buschhausen - TSV Ronsdorf

Lohausener SV - Sportfreunde Dönberg

FC Neukrichen/Vluyn - SC Waldniel

Rot-Weiß Venn - SV Burgaltendorf

SV 08/29 Friedrichsfeld - Spvgg Sterkrade-Nord

SSV Lüttingen - SC Neukirchen-Hülchrath

VSF Vorst - SpVg Odenkirchen

TGD Essen-West - SC St. Tönis

ESC Rellinghausen - Rumelner TV

SuS 09 Dinslaken - SG FC Straberg

TuS Viktoria Buchholz - Rhenania Hamborn

SC 08 Schiefbahn - Sportfreunde Lowick

SC Kapellen-Erft - ASV Einigkeit Süchteln

DJK Vierlinden - DJK Tusa 06 Düsseldorf

+++ Die Auslosung der Herren +++