Das Setzten auf Vertrautheit

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der SSV Sand treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison mit ruhiger Konsequenz voran und setzt dabei erneut auf bewährte Kräfte aus dem eigenen Umfeld: Johannes Lautenschläger und Edmund Borgardt haben ihre Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben.

Die Botschaft des Vereins geht dabei über die reine Kaderplanung hinaus. In den sozialen Medien hob der SSV hervor, dass beide nicht nur auf dem Platz harmonierten, sondern auch darüber hinaus eng verbunden seien. Lautenschläger und Borgardt gelten in Sand als Spieler, die für Mannschaftsgeist und Vereinstreue stehen – privat befreundet, im Ort verwurzelt und mit einer spürbaren Identifikation für Blau-Weiß.

Gerade diese Verbindung aus sportlichem Wert und persönlicher Bindung verleiht den Verlängerungen besonderes Gewicht. Der Amateurfußball lebt von Figuren, die einen Verein nicht nur sportlich tragen, sondern ihm auch ein Gesicht geben. Genau für dieses Profil stehen Lautenschläger und Borgardt aus Sicht des SSV: als echte Teamplayer, als Teil des gewachsenen Gefüges und als Akteure, die Leidenschaft, Heimatverbundenheit und Zusammenhalt verkörpern.