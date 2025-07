Das schwierige zweite Jahr

Aus dem breiten Kader werden immer wieder junge Akteure in der Spielgemeinschaft mit Waldhilsbach in der Heidelberger Kreisliga zum Einsatz kommen. Der Trainer sagt: "Man muss sich ja eventuell für eine Zeit rüsten, in der man keine Landesliga spielt und das tun wir gewissenhaft indem wir unseren vielen Jungen Spielzeit in der Kreisliga verschaffen."

Nicht nur der Kader, auch das Trainer- und Betreuerteam ist breiter aufgestellt. "Wir haben mit Milena Wöllner eine Physiotherapeutin dazugewinnen können und sind jetzt in diesem Bereich endlich auch landesligawürdig aufgestellt", verrät der Coach. Mehr Betreuer bedeuten gleichzeitig, dass die Aufgaben rund um den Spielbetrieb gleichmäßiger auf mehrere Schultern verteilt werden.

Überraschungen gibt es nicht bei Münkels Nennungen. "Brühl, Srbija Mannheim und der VfR Mannheim II sind meine Kandidaten", sagt er.