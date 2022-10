Das Schlusslicht überrascht Saarburg/Serrig Frauen-Rheinlandliga: Schwerer Rückschlag für Fußballerinnen von der Saar – Bitburg besiegt Bad Neuenahr.

„Es war ein zerfahrenes Spiel. Wir haken das als einen Arbeitssieg ab. Nun gilt es, die volle Konzentration auf die Partie am Sonntag gegen Holzbach zu legen. Es wird eine intensive Trainingswoche und eine Steigerung gegenüber Sonntag wird nötig sein, um in Simmern zu bestehen“, betont Trainer Daniel Molitor.

„Letztlich hat sich die individuelle Klasse von Rübenach durchgesetzt“, resümierte VfL-Abteilungsleiter Benedikt Maxheim. „Trotz der Niederlage finden wir immer besser rein in die Liga – auch, wenn wir noch einiges lernen müssen.“ Am Mittwoch, 19.30 Uhr, kommt es nun auf dem Hartplatz in Heiligkreuz zum Derby gegen die FSG Saarburg/Serrig. „Wir kennen uns seit vielen Jahren und haben ein gutes Verhältnis. Aber die drei Punkte wollen wir behalten“, lässt Maxheim durchblicken.

Krankheitsbedingt mussten die Triererinnen im Auswärtsspiel im Koblenzer Stadtteil gleich auf drei Stammkräfte verzichten. Trotzdem hat der Aufsteiger über 90 Minuten ein ordentliches Spiel gemacht, wobei die wenigen Chancen nicht genutzt wurden. So lag Rübenach nach Toren von Clara Viebranz und Nina Agic bereits zur Pause mit 2:0 in Führung und baute diese kurz vor Schluss durch Julia Tavernier aus.

Tore: 1:0 Eva Meyers (1.), 2:0 Domnique Neu (38.), 3:0/4:0 Lena Marx (42./82.)

FSG Saarburg/Serrig – SV Diez-Freiendiez⇥ 1:2 (0:1)

Für die Spielgemeinschaft von der Saar gab es am Wochenende gleich zwei Niederlagen. Nachdem die Mannschaft bereits am Freitagabend mit 2:4 (Tore: Mira Meyer, Soophia Fisch) beim Regionalliga-Absteiger SV Holzbach unterlegen war, gab es auch im Heimspiel am Sonntag gegen den bis dato punktlosen SV Diez-Freiendiez nichts Zählbares. Nach einigen Torabschlüssen in der Anfangsphase köpfte Selina Albus in der 27. Minute zur Gästeführung ein. Dieselbe Spielerin war es auch, die nach dem Seitenwechsel von einem Saarburger Ballverlust im Mittelfeld profitierte und auf 2:0 stellte. Zwar verkürzte Schmitt nach Vorarbeit von Mira Meyer noch einmal, am Ende blieb es jedoch auch aufgrund der besseren Chancenverwertung von Diez bei der knappen und etwas überraschenden Niederlage für die FSG.

Saarburg/Serrig: Lea Jung - Jana Flesch, Maren Suder, Emily Bauschert, Lara Britten, Mira Meyer, Saskia Kirchen (71. Jana Jacobs), Sophia Fisch, Sanja Braun, Cassandra Charlier, Elena Schmitt

Tore: 0:1/0:2 Selina Albus (27./54.), 1:2 Elena Schmitt (68.)

SV Rengsdorf – SG Fidei 2015 ⇥2:1 (0:1)

Catharina Lochen brachte die Gäste kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung. Unmittelbar nach Wiederanstoß glich Corinna Blüm jedoch aus. In der 63. Minute traf Hannah Krumscheid schließlich zum glücklichen, wenn auch nicht ganz unverdienten 2:1-Sieg der Westerwälderinnen. ⇥(se)

SG Fidei: Julia Follmann - Anna Rosen, Katharina Frick, Katharina Hausmann, Latisha Brantley, Christina Rosen, Nadine Pützstück, Christiane Thul, Miriam Reuter, Catharina Lochen, Maria Schmitz

Tore: 0:1 Catharina Lochen (40.), 1:1 Corinna Blüm (47.), 2:1 Hannah Krumscheid (63.)