Das Schlusslicht kommt: Geiselbullach will den ersten Heimsieg

Pünktlich zum Wiesnstart soll es auch in Geiselbullach etwas zu feiern geben. Gegen Wolfratshausen sollen die ersten drei Heim-Punkte her.

Geiselbullach – Als einziges Team in der Bezirksliga Süd ist der BCF Wolfratshausen noch immer sieglos. Mit einem Pünktchen aus neun Spielen zieren die Farcheter das Tabellenende. „Natürlich werden wir sie ernst nehmen“, sagte Geiselbullachs Spielertrainer Stefan Held vor dem Kellerduell am Samstag, 13 Uhr.

„Der Sieg gegen Polling ist nur etwas wert, wenn wir gegen Wolfratshausen nachlegen.“ Die Gäste hätten ein ähnliches Programm gehabt, meinte Held. Zunächst spielte das Team von BCF-Coach Florian Ächter gegen die Teams aus der oberen Tabellenhälfte, nun geht es ähnlich wie für Bullach gegen Teams aus der unteren Tabellenregion.

Im Olchinger Norden entspannt sich die personelle Lage zusehends. Held konnte unter der Woche 20 hoch motivierte Spieler im Training begrüßen. „Das wünscht man sich als Trainer.“ Zuletzt kehrten die Urlauber Lukas Bründl und Felix Thurner sowie der erkrankte Louis Frank zurück. Sollte die Spielberechtigung für Chahin Abdallah noch eintreffen, ist auch der Neuzugang aus Herne im Spieltagskader.

Gegen das sieglose Schlusslicht soll endlich der erste Heimsieg her. Mit einem Dreier würde man den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herstellen können. Aktuell rangieren die Gelb-Weißen mit sieben Punkten zwei Punkte und zwei Plätze hinter dem rettenden Ufer. (Dirk Schiffner)