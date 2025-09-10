Das Schlusslicht - ein Selbstläufer? »Noch alle Latten am Zaun«?

Das Nachholspiel des 6. Spieltages scheint eine klare Sache zu sein. Immerhin gastiert mit dem ASV Neumarkt eine der positiven Erscheinungen dieser Spielzeit beim noch sieglosen Schlusslicht. Doch so einfach ist die Rechnung mit Fußball nicht, wie nicht nur die beiden Vereinsvertreter im Vorfeld der Partie wissen.

Florian Bauer (Trainer, Großschwarzenlohe): "Der Blick auf die Tabelle spricht für sich - und er ist für uns totales Neuland. Wir haben extrem erfolgreiche Jahre hinter uns. Und dann ist natürlich eine Bruchlandung, wenn man Letzter ist. Aber: Man muss auch die Leistung dahinter sehen. Natürlich messen wir unseren Erfolg am Ende auch an der Tabelle. Aber auch an der Tatsache, wie wir durch eine schlechte Phase gehen. Ich sehe weiterhin eine super fleißige Mannschaft. Gerade die vielen Verletzungen haben uns arg durchgebeutelt. Und dann gibt es nicht viele Teams, die das ohne Wimpernzucken wegstecken. Wir gehen damit super um als Gruppe! Es gibt unglaublich viele positive Ansätze. Deshalb haben wir es verdient, den Bock umzustoßen. Wenn das am Mittwoch nicht gelingt, machen wir dennoch weiter! Ein Aufgeben wird es bei uns nicht geben..."

Personal: Philipp Schwarz kehrt nach seiner Rotsperre in den Kader zurück.