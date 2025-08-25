Das Schlitzohr und der Sprinter treffen

Lüxems Spielertrainer Patrick Schmidt hatte seine Schützlinge noch im Vorfeld der Partie vor der enormen Qualität der Franzenheimer Offensive gewarnt. Nach 90 Minuten am Schöndorfer Liebertswald konstatierte der 33-Jährige, dass man dem Angriffswirbel der Hochwälder phasenweise nicht viel entgegenzusetzen hatte und verdient die erste Saisonniederlage quittieren musste.
Vor allem machten den Gästen das blitzartige Umschaltspiel und die Stärken bei Standards der Mannschaft von Trainer Thomas Werhan zu schaffen. „Franzenheim wollte den Sieg mehr. Obwohl wir gut ins Spiel reingefunden hatten, haben wir uns taktisch in einigen Situationen nicht gut verhalten. Wir hatten vorher angesprochen, wie Franzenheim die Standards spielt und kriegen sie trotzdem zweimal nicht wegverteidigt. Das ärgert einen schon immens. Wir haben uns bei einigen Kontern überraschen lassen und hatten zu wenige klare Aktionen nach vorn“, meinte Schmidt und sprach von einer verdienten Niederlage.
Bereits nach sieben Minuten stand es 1:0, als Lucas Jungandreas aus 40 Metern per Heber über den zu weit vor seinem Kasten postierten Lüxemer Keeper Joshua Stewart zur Franzenheimer Führung getroffen hatte. „Da hat er seine ganze Routine gezeigt und sein Auge bewiesen“, befand SG-Trainer Thomas Werhan, der nach den Ausfällen von Philipp Mendgen (angeschlagen) und Benny Schettgen (Urlaub) die Abwehr umstellen musste und den etatmäßigen Mittelfeldregisseur Michael Hassani ins Abwehrzentrum beorderte.
Julian Völker, Mittelfeldspieler der SG Franzenheim
Lüxem war zunächst gut in der Partie, die jede Menge Tempo und Torraumszenen bereithielt. Nick Stülb zog aus 20 Metern ab. Sein Schuss touchierte die Lattenoberkante (12.). Anschließend trudelte ein Schlenzer aus spitzem Winkel vom nie zu bremsenden Kevin Greilich an den Pfosten (14.). Am 2:0 waren erneut Jungandreas und Greilich beteiligt, als der Torjäger vom Dienst Stewart prüfte, der zurückprallende Ball dann Beute des stark antizipierenden Greilich wurde und der Sprinter in Franzenheimer Diensten zum 2:0 einschob (20.). Anschließend verpasste Nils Valerius eine straffe Stülb-Hereingabe haarscharf, Schmidt fand bei einem Schuss am Fünfer-Eck seinen Meister in SG-Torwart Lukas Marmann. Nach Foul an Valerius brachte Stülb mit seinem verwandelten Strafstoß die Hoffnung aus Sicht der Gäste (41.).
Die zweite Hälfte begann Franzenheim im Vollgasmodus. Verhinderte Stewart noch das dritte Gegentor, so war Jungandreas nach einer angeschnittenen Ecke von Paul Bladt per Kopf zur Stelle (55.). Eine Kopie dieses Tores führte zum vierten Treffer, nur dass diesmal Timo Neumann den Eckball von der linken Seite nach innen brachte und David-Ovidiu Rus mit einem sauberen Kopfball einnickte (62.).
Patrick Schmidt, Spielertrainer der SG Franzenheim
Lüxem war bemüht, Franzenheim blieb stabil – allen voran Marmann im SG-Kasten, denn der 19-Jährige parierte in der 75. Minute einen Foulelfmeter von Stülb. Zwar staubte Schmidt acht Minuten vor Schluss noch einen Valerius-Schuss zum 4:2 ab, doch der Aufsteiger fand mit dem 5:2 nochmals eine passende Antwort, als ein Konter über den spielfreudigen Julian Völker beim eingewechselten Lukas Kaufmann landete und dieser Stewart zum 5:2 überwand (90.+2).
Franzenheims Trainer Thomas Werhan war mit dem Auftritt und dem Ergebnis sehr zufrieden: „Ausschlaggebend war, dass wir alles investiert und dagegengehalten haben, und vor allem unsere Umschaltsituationen ausspielen konnten. Lüxem war spielerisch stark, hatte Feldvorteile. Ein dritter Faktor war unsere Stärke bei Standards, die immer Torgefahr heraufbeschwor. Wir mussten schon ein paar gefährliche Phasen von Lüxem überstehen, da haben die Abstände nicht immer gepasst. Doch im Endeffekt hat es funktioniert. Jetzt sind wir erst mal sehr froh über den ersten Sieg in der Bezirksliga.“
SG Franzenheim/Pellingen/Schöndorf – SV Lüxem ⇥5:2 (2:1)
SG Franzenheim: Marmann – Hassani, Rus, Thein, Marvin Mokelke, Neumann, Greilich (75. Poth), Völker, Bladt (81. Kaufmann), Jungandreas, Mike Mokelke (89. Roos)
SV Lüxem: Stewart – Streit (46. Follmann), Bauer (60. Gaith Aswad), Adams, Schmitt, Karim Aswad (80. Hubo), Eifel, Marx (68. Sorge), Schmidt, Nils Valerius, Stülb
Schiedsrichter: Amin Mehadji (Speicher)
Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Lucas Jungandreas (7.), 2:0 Kevin Greilich (20.), 2:1 Nick Stülb (41., Foulelfmeter), 3:1 Jungandreas (55.), 4:1 David-Ovidiu Rus (62.), 4:2 Patrick Schmidt (82.), 5:2 Lukas Kaufmann (90.+2)
Bes. Vork.: Torwart Lukas Marmann (Franzenheim) pariert in der 75. Minute einen Foulelfmeter von Stülb