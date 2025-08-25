Bringt viel Tempo mit und stellte im Duell mit Lüxem auch seine Treffsicherheit unter Beweis: Franzenheims Kevin Greilich (Zweiter von links). – Foto: Hans Krämer

Das Schlitzohr und der Sprinter treffen Aufsteiger SG Franzenheim hat den ersten Sieg in der Fußball-Bezirksliga eingefahren. Warum der SV Lüxem beim 2:5 in Schöndorf derart unter die Räder kam, und welcher der insgesamt sieben Treffer besonders bemerkenswert war.

Lüxems Spielertrainer Patrick Schmidt hatte seine Schützlinge noch im Vorfeld der Partie vor der enormen Qualität der Franzenheimer Offensive gewarnt. Nach 90 Minuten am Schöndorfer Liebertswald konstatierte der 33-Jährige, dass man dem Angriffswirbel der Hochwälder phasenweise nicht viel entgegenzusetzen hatte und verdient die erste Saisonniederlage quittieren musste.

Vor allem machten den Gästen das blitzartige Umschaltspiel und die Stärken bei Standards der Mannschaft von Trainer Thomas Werhan zu schaffen. „Franzenheim wollte den Sieg mehr. Obwohl wir gut ins Spiel reingefunden hatten, haben wir uns taktisch in einigen Situationen nicht gut verhalten. Wir hatten vorher angesprochen, wie Franzenheim die Standards spielt und kriegen sie trotzdem zweimal nicht wegverteidigt. Das ärgert einen schon immens. Wir haben uns bei einigen Kontern überraschen lassen und hatten zu wenige klare Aktionen nach vorn“, meinte Schmidt und sprach von einer verdienten Niederlage. Bereits nach sieben Minuten stand es 1:0, als Lucas Jungandreas aus 40 Metern per Heber über den zu weit vor seinem Kasten postierten Lüxemer Keeper Joshua Stewart zur Franzenheimer Führung getroffen hatte. „Da hat er seine ganze Routine gezeigt und sein Auge bewiesen“, befand SG-Trainer Thomas Werhan, der nach den Ausfällen von Philipp Mendgen (angeschlagen) und Benny Schettgen (Urlaub) die Abwehr umstellen musste und den etatmäßigen Mittelfeldregisseur Michael Hassani ins Abwehrzentrum beorderte.

Julian Völker, Mittelfeldspieler der SG Franzenheim Lüxem war zunächst gut in der Partie, die jede Menge Tempo und Torraumszenen bereithielt. Nick Stülb zog aus 20 Metern ab. Sein Schuss touchierte die Lattenoberkante (12.). Anschließend trudelte ein Schlenzer aus spitzem Winkel vom nie zu bremsenden Kevin Greilich an den Pfosten (14.). Am 2:0 waren erneut Jungandreas und Greilich beteiligt, als der Torjäger vom Dienst Stewart prüfte, der zurückprallende Ball dann Beute des stark antizipierenden Greilich wurde und der Sprinter in Franzenheimer Diensten zum 2:0 einschob (20.). Anschließend verpasste Nils Valerius eine straffe Stülb-Hereingabe haarscharf, Schmidt fand bei einem Schuss am Fünfer-Eck seinen Meister in SG-Torwart Lukas Marmann. Nach Foul an Valerius brachte Stülb mit seinem verwandelten Strafstoß die Hoffnung aus Sicht der Gäste (41.).