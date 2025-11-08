Das Schiri-Turnier Mainz-Bingen verändert sich erheblich

Mainz-Bingen. Bande? Ja, bitte! – Das ist die Devise des Hallenturniers der Kreisschiedsrichtervereinigung (KSV) Mainz-Bingen. Bei der nunmehr 43. Auflage des Traditionsturniers ist es wieder erlaubt, die Bande zu nutzen. Woher der Sinneswandel? „Weil die Vereine das wollten“, sagt Cheforganisator Hüseyin Dogan. Und: „Weil es einfach attraktiver ist.“ Das Spiel ist schneller – und das macht es wiederum für die Zuschauer attraktiver.

