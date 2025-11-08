Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Halle
Auch in diesem Jahr wird es beim Schiri-Hallenturnier heiß hergehen. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv
Das Schiri-Turnier Mainz-Bingen verändert sich erheblich
Das Schiedsrichter-Hallenturnier Mainz-Bingen geht in diesem Winter in die 43. Auflage – mit einigen Neuerungen
Mainz-Bingen. Bande? Ja, bitte! – Das ist die Devise des Hallenturniers der Kreisschiedsrichtervereinigung (KSV) Mainz-Bingen. Bei der nunmehr 43. Auflage des Traditionsturniers ist es wieder erlaubt, die Bande zu nutzen. Woher der Sinneswandel? „Weil die Vereine das wollten“, sagt Cheforganisator Hüseyin Dogan. Und: „Weil es einfach attraktiver ist.“ Das Spiel ist schneller – und das macht es wiederum für die Zuschauer attraktiver.