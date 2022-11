Das Schiedsrichterinnen-Dasein Sowohl Charlotte Menger als auch Ramona Klein berichten von einem Alltag ohne Negativerlebnisse +++ Die Zukunft des Schiedsrichterwesens bleibt trotzdem unsicher

"Bei mir war nahezu absehbar, dass ich irgendwann in meinem Leben als Schiedsrichterin auf dem Platz stehen werde", gibt Ramona Klein zu, "Ich habe 2016 angefangen selbst zu spielen. Nach drei Jahren löste sich die Mannschaft auf und durch meinen Freund und einige Freunde bin ich auf die Idee gekommen, auch als Schiedsrichter tätig zu werden." Ramona Kleins Freund, Thorsten Bauer, stand früher selbst als Assistent in der Bundesliga an der Seitenlinie und ist auch heute noch als Beobachter für den Verband tätig. Durch viele Reisen und Spiele unter der Leitung ihres Lebensgefährten kam nach und nach das eigene Interesse. Als 2020 der erste Lehrgang in Edenkoben wieder in Präsenz möglich war, entschloss sich die ursprüngliche Judoka dazu einen neuen Weg einzuschlagen. Und dass, obwohl der Fußball eigentlich die dritte Sportart im Leben der 33-Jährigen war. Bis 2016 waren noch Judo und der Ausdauersport ihre Priorität.

"Wenn ich Leuten von meiner Tätigkeit als Schiedsrichterin erzähle, ist die erste Reaktion meistens: `Oh Gott, wie kannst du dir das nur antun´. Doch ehrlich gesagt, habe ich bis jetzt keinerlei schlechten Erfahrungen gemacht", schildert Charlotte Menger ihre Erlebnisse auf dem Platz. Auch Ramona Klein, die bereits circa neunzig Partien geleitet hat, kann von keiner großen Auseinandersetzung mit Fans oder Spielern berichten. "In der Regel ist jeder kleinere Fehler nach dem Spiel wieder vergessen und man kann sich wieder die Hand geben." Auch in ihrer Tätigkeit im Herrenbereich von der C-Klasse bis hin zur Linienrichterin in der Verbandsliga musste sich die 33-Jährige keine erniedrigenden Kommentare gefallen lassen. Eine Entwicklung, die hoffentlich in den kommenden Jahren in ganz Deutschland weiter voranschreitet. "Ohne Schiedsrichter hat der Sport keine Perspektive. Ich versuche durch meine Tätigkeit dem Sport eine Perspektive zu zeigen und den Amateursport zu unterstützen." Eine Herangehensweise, der in Zukunft hoffentlich viele folgen.

Die ungewisse Zukunft

Vereine müssen mittlerweile sogar hohe Strafen zahlen, wenn man keinen Schiedsrichter für den Spielbetrieb stellen kann. Um diesem Problem vorweg zu greifen, richtet sich der Blick natürlich in die Zukunft. Mit einer Anpassung der Schiedsrichterspesen versuchte der Verband einen neuen Reiz zu setzen, der auch junge Fußballinteressierte für die Tätigkeit begeistert. Charlotte Menger beschreibt die Spesen zwar als schönen Nebeneffekt, aber ausschlaggebend sei das auf keinen Fall. Ramona Klein geht sogar noch einen Schritt weiter: "Die Kampagnen sind momentan nicht genug. Mehr tun, kann man immer. Wir blicken in eine schwierige Zukunft, wenn nicht alle Fußballinteressierte zusammen halten. Diesen einen genialen Punkt, der alles verändert, habe ich leider auch nicht parat."

Meist sind es die Negativbeispiele, die, aufgrund ihrer besonderen medialen Präsenz, junge Fußballbegeisterte von der Tätigkeit als Schiedsrichter abhalten. Doch der Alltag der beiden sei bis jetzt durchweg positiv verlaufen. Durch diese zwei positiven Beispiele im Kreis erhoffen sich die zwei Referees, dass mehr Leute sich eine Zukunft als Unparteiische vorstellen können.