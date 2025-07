„Das schafft nur der SVA“: Palzinger Jubelverein hat ein Halbjahr voller Highlights hinter sich

Der SVA Palzing hat ein ereignisreiches erstes Halbjahr erlebt. Zumindest für die Fußballer werden die Herausforderungen nicht kleiner.

Palzing – Aufbruchstimmung beim SVA Palzing: Nach dem Aufstieg der Fußballer in die Bezirksliga zeigen sich die Verantwortlichen des Vereins zuversichtlich, den Klassenerhalt schaffen zu können. Gezielte Verstärkungen im Kader und die kurze, aber durchaus intensive Saisonvorbereitung sollen dazu beitragen, die Herausforderung stemmen zu können. Dass der große Erfolg der Fußballer nicht das einzige Highlight im bisherigen Jahresverlauf war, wurde bei der Mitgliederversammlung im Palzinger Sportheim deutlich.

SVA-Vorsitzender Michael Mitterweger gab einen positiven Rückblick. So erhielt Fritz Karinscheck für sein jahrzehntelanges Engagement im Ehrenamt zu Beginn des Jahres eine ganz besondere Ehrung – den DFB-Sonderpreis. „Unermüdlich“ sei dieser im Einsatz, würdigte Mitterweger. Karinscheck sei eine „SVA-Legende“, unverzichtbar für den Verein.

Von der „Faschingshochzeit“ bis zur 100-Jahr-Feier

Darüber hinaus wurde im Februar zur ersten „Faschingshochzeit“ im Landkreis eingeladen. „Alles bestens organisiert, wie es halt so ist bei einer Hochzeit“, scherzte der Vorsitzende. Die „verkehrte Welt“, in der die Rollen von Braut und Bräutigam vertauscht wurden, habe sogar im Nachgang noch hohe Wellen geschlagen. Nach dem glamourösen Auftritt der Cheerleader-Gruppe „Tütü-Titanen“ sei diese sogar für eine bürgerliche Hochzeit angefordert worden. Besonderer Dank ging an Hauptorganisator Michael Wellenhofer. Auch das Kesselfleischessen, das Starkbierfest und das traditionelle Watt-Turnier im Sportheim seien gut besucht gewesen.

Nicht zu vergessen: Was der Verein bei der Vorbereitung für das Fest „100 Jahre SVA Palzing“ geleistet habe, spreche für sich, sagte Mitterweger. Die Vorausplanungen seien bereits im November 2023 gestartet worden. Perfekte Organisation, Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn – das habe den Verein ausgezeichnet. Alles sei ohne Streitigkeiten untereinander abgegangen. Er sei sehr stolz, was die Palzinger gestemmt hätten. „Das schafft nur der SVA und nur der SVA“, betonte er.

Mit viel Herzblut in die neue Saison

Der Höhepunkt beim Höhepunkt war zweifelsohne das alles entscheidende Relegationsmatch der Fußballer, das den Aufstieg sicherte und das Jubiläumsfest veredelte. Mitterweger kommentierte es so: „Dene’“, also der SpVgg Haidhausen, „hamma de Wadl’n vorgricht“. Trainer Enes Mehmedovic hatte bei der Versammlung Tränen in den Augen: Eine Genugtuung sei das gewesen, „viele hatten uns bereits abgeschrieben“, erinnerte er sich. Mit Herzblut – einer Palzinger „Tugend“ – nehme man nun die Saison in Angriff. „Es wird ein schwieriges Jahr“, sagte der Coach. Das Niveau und die Herausforderungen in der Liga seien höher. Dafür sei der Kader verstärkt worden, unter anderem mit Neuzugängen aus den Reihen des SE Freising.

Damit nicht genug der guten Nachrichten: In der Handball-Abteilung freue man sich, in allen Altersklassen Teams anbieten zu können, von den Bambini bis zur A-Jugend, so Spartenchef Walter Schlott. Darüber hinaus dankte Mitterweger der Gemeinde, die den Zaunbau zur Aufbesserung der Sportanlage komplett finanziere.