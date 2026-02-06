"Das Saisonziel ist weiterhin greifbar"

Ausbaufähig. Wir haben uns kein Ziel für die Hinrunde gesetzt. Wir haben uns ein Saisonziel gesetzt. Aktuell befinden wir uns auf dem Relegationsplatz. Demnach ist unser Saisonziel weiterhin greifbar und absolut realistisch. Wir werden die Wintervorbereitung nutzen und uns entsprechend gut auf die bevorstehende Rückrunde vorbereiten.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Für uns gab es keine großen Überraschungen in der Liga.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Wir haben ein großes Ziel, welches wir alle zusammen erreichen wollen und auch alles daransetzen werden. Das Ziel ist der Klassenerhalt.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Hier kann ich nur für mich persönlich sprechen: Aktuell gehören wir nicht zur Weltspitze. Dahin ist es noch ein langer Weg, aber das Material dazu (junge Spieler mit sehr viel Potential, aber noch keine Weltklasse) haben wir. Zu den Favoriten zähle ich Spanien, England und Frankreich.