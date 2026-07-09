– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Im FuPa-Teamcheck zieht Patrik Androsevic, Trainer des SV Croatia Reutlingen, ein insgesamt positives Fazit zur Saison des SV Croatia Reutlingen in der Landesliga, Staffel 3. Das Saisonziel wurde erreicht, auch wenn nach Einschätzung des Trainers noch mehr Punkte möglich gewesen wären. Nach einem großen personellen Umbruch steht nun vor allem das Zusammenfinden der Mannschaft im Mittelpunkt.

Mit dem Abschneiden in der Saison 2025/2026 kann der SV Croatia Reutlingen grundsätzlich zufrieden sein. Das gesteckte Ziel wurde erreicht, dennoch blickt Patrik Androsevic auch auf Spiele zurück, in denen mehr möglich gewesen wäre.

Saisonziel erreicht, dennoch blieb Potenzial liegen

Der Trainer sieht somit eine solide Grundlage, erkennt aber gleichzeitig, dass die Mannschaft ihr Potenzial nicht in jeder Partie vollständig ausgeschöpft hat.

„Das Saisonziel haben wir erreicht, daher sollten wir zufrieden sein können. Allerdings muss man in Anbetracht vieler einzelner Spiele sagen, dass noch ein paar Punkte mehr möglich gewesen wären“, sagt Patrik Androsevic gegenüber FuPa.

Vorbereitung ganz im Zeichen der Mannschaftsentwicklung

Besondere Höhepunkte stehen in der Sommervorbereitung bewusst nicht im Vordergrund. Für Patrik Androsevic zählt vielmehr die tägliche Arbeit auf dem Trainingsplatz. Die Mannschaft soll sich finden und eine gemeinsame Spielidee entwickeln.

„Ein „Highlight“ braucht es nicht. Primär gilt es, die Zeit auf dem Platz zu nutzen, damit sich das Team findet und die gemeinsame Idee verinnerlicht. Daher haben wir auch zahlreiche Testspiele geplant, unter anderem auch unter der Woche.“

Die vielen Testspiele sollen dabei helfen, die Abläufe zu festigen und die zahlreichen Neuzugänge möglichst schnell zu integrieren.

Mehrere Leistungsträger überzeugten

Neben der Entwicklung der gesamten Mannschaft hebt Patrik Androsevic drei Spieler ausdrücklich hervor. Vor allem Sotirios Vassilou überzeugte in der Offensive durch seine Konstanz und seine Torbeteiligungen.

„Sotirios Vassilou galt in der letzten Saison als zuverlässiger Dauerbrenner in der Offensive. Die Anzahl der Scorer spricht für ihn. Auch Demir Martinovic und Altan Yildiz haben in der letzten Saison einen Sprung in der Entwicklung gemacht.“

Damit würdigt der Trainer sowohl die Offensivqualitäten von Sotirios Vassilou als auch die Entwicklung von Demir Martinovic und Altan Yildiz.

Klassenerhalt als oberstes Ziel

Für die neue Saison formuliert Patrik Androsevic ein klares Ziel.

„Klassenerhalt.“

Nach den zahlreichen personellen Veränderungen soll sich die Mannschaft zunächst in der Liga behaupten.

Mehrere Teams zählen zum Favoritenkreis

Im Kampf um die Meisterschaft erwartet der Trainer mehrere starke Konkurrenten.

„SG Empfingen, VfL Nagold, VfL Pfullingen.“

Diese drei Mannschaften sieht Patrik Androsevic als Favoriten für die kommende Spielzeit.

Großer Umbruch im Kader

Beim SV Croatia Reutlingen hat sich in der Sommerpause personell einiges verändert. Den Verein verlassen haben Biörn Gerdes und Vincenzo Giambrone, die beide ihre Karriere beendet haben. Hinzu kommen die Abgänge von Ruben Nyanga (FC Rottenburg), Ante Boras (VfL Pfullingen U23), Sven Kühfuss (Bonlanden), Marko Vukusic (Dußlingen), Shaka Pouhe (Memmingen U23), Ivan Krajinovic (Calcio Echterdingen), Kevin Nicolacci (Ziel offen), Tobias Haux (Ziel offen), Suad Schmidt (Büsnau) und Davor Dzalto (Ziel offen).

Dem stehen zahlreiche Neuzugänge gegenüber: Kristian Benakovic (Croatia Stuttgart), Filip Bradara (FC 07 Albstadt), Bilal Ben Guia (VfL Pfullingen U23), Philipp Koch (Ergenzingen), Mert Asma (VfL Pfullingen), Daniel Lindenmaier (Metzingen), Mert Oguz (Frickenhausen), Mika Vochazer (Oberensingen U19), Alex Ripas (VfL Pfullingen), Aris Dragulin (Heilbronn) und Elias Victor (VfL Pfullingen U23).

Mit dieser Vielzahl an Veränderungen steht der Verein vor einem umfassenden Neuaufbau des Kaders.

Betreuer verlässt den Verein

Neben den Veränderungen im Spielerkader gibt es einen weiteren Abschied, der den Verein emotional trifft.

„Ein weiterer Abgang ist Enzo Giambrone. Er war mehrere Jahre lang als Betreuer das Herz der Mannschaft.“

Mit Enzo Giambrone verliert der SV Croatia Reutlingen eine langjährige und prägende Persönlichkeit im Mannschaftsumfeld.

Trinkpausen als taktisches Mittel

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft findet Patrik Androsevic vor allem die Trinkpausen interessant.

„Die Trinkpausen finde ich interessant, da es dem Trainer die Möglichkeit gibt, die Dynamik des Spiels zu verändern.“

Aus seiner Sicht eröffnen diese zusätzliche taktische Möglichkeiten während einer Partie.