Das Saisonfinale: Aufstieg offen, direkte Duelle gegen den Abstieg

Während Lenne, Holzminden und Bodenwerder den Meistertitel unter sich ausmachen, tobt im Tabellenkeller der Überlebenskampf. Die letzten Spieltage versprechen Spannung bis zum Schluss – sowohl an der Spitze als auch im Abstiegskampf. Der Blick auf das Restprogramm zeigt: Das Titelrennen bleibt offen, und einige direkte Duelle könnten über Aufstieg oder Abstieg entscheiden.

Lenne reist zunächst zum kampfstarken MTV Bevern, bevor zum Abschluss das möglicherweise entscheidende Heimspiel gegen Dielmissen ansteht. Zwei Siege könnten die Meisterschaft perfekt machen – vorausgesetzt, die Konkurrenz patzt nicht. Besonders die Offensivstärke wird in engen Spielen über Aufstieg oder Relegation entscheiden. Die Ausgangslage ist vielversprechend.

Der Aufstiegskandidat trifft mit Dielmissen, Stadtoldendorf und Bevern auf drei unbequeme Gegner aus dem oberen und mittleren Tabellendrittel. Zum Abschluss wartet das abgeschlagene Schlusslicht Sollingtor, was ein Pflichtsieg sein muss. Besonders das Heimspiel gegen Stadtoldendorf könnte zur Nagelprobe werden. Holzminden darf sich keinen Ausrutscher mehr erlauben, wenn der direkte Aufstieg gelingen soll.

SC Münchhausen-Bodenwerder (3. Platz, 49 Punkte)

Mit Heimspielen gegen Dielmissen und Eschershausen hat Bodenwerder zwei richtungsweisende Aufgaben vor sich. Zwei Siege könnten den Druck auf die Spitze nochmals erhöhen. Vor allem gegen Dielmissen wird ein hart umkämpftes Spiel erwartet. Der direkte Aufstieg ist greifbar – aber abhängig von den Patzern der Konkurrenz.

VfL Dielmissen (4. Platz, 38 Punkte)

Mit gleich fünf Partien gegen Teams aus den Top 6 wird Dielmissen auf eine echte Belastungsprobe gestellt. Holzminden, Bodenwerder, Kirchbrak, Eschershausen und Lenne – ein Programm auf Landesliga-Niveau. Dennoch könnte man mit einem Lauf noch ins Aufstiegsrennen eingreifen. Gerade das Duell bei Lenne am letzten Spieltag birgt Brisanz.

TSV Kirchbrak (5. Platz, 36 Punkte)

Gegen Hehlen, Dielmissen und Grünenplan bietet sich Kirchbrak die Chance auf einen versöhnlichen Saisonabschluss. Besonders das Auswärtsspiel in Dielmissen könnte ein Gradmesser für die eigene Ambition sein. Mit einem Neun-Punkte-Endspurt wäre sogar noch Platz vier drin. Die Duelle sind lösbar – sofern die Form stabil bleibt.

MTSV Jahn Eschershausen 1864 (6. Platz, 33 Punkte)

Das Restprogramm birgt mit Partien gegen Ottenstein, Dielmissen, Wesertal und Bodenwerder ein breites Spektrum an Gegnern. Insbesondere das Auswärtsspiel in Bodenwerder zum Saisonende dürfte zur Standortbestimmung werden. Mit einer stabilen Punktausbeute ist Platz fünf noch erreichbar. Schwankende Leistungen könnten allerdings ein Abrutschen verursachen.

FC Stadtoldendorf (7. Platz, 30 Punkte)

Das Duell bei Holzminden wird ein echter Härtetest gegen einen Aufstiegskandidaten. Es folgen zwei Heimspiele gegen die Kellerkinder Sollingtor und Ottenstein, die beide gewonnen werden müssen. Mit neun möglichen Punkten könnte Stadtoldendorf eine starke Saison krönen. Schon ein Remis in Holzminden würde dem Selbstbewusstsein einen Schub geben.

SG Wesertal (8. Platz, 28 Punkte)

Die kommenden vier Partien gegen Grünenplan, Eschershausen, Ottenstein und Hehlen versprechen eine ausgewogene Mischung. Insbesondere die Duelle gegen die beiden Letztplatzierten könnten für einen versöhnlichen Saisonabschluss sorgen. Ein Platz in der oberen Tabellenhälfte ist realistisch. Voraussetzung ist ein konzentrierter Auftritt über alle Spieltage hinweg.

MTV Bevern (9. Platz, 25 Punkte)

Vor dem schweren Doppelpack gegen Lenne und Holzminden reist Bevern zum Nachholspiel nach Grünenplan. Dort könnten sie sich mit einem Sieg etwas Luft verschaffen. Gegen die Topteams ist Bevern krasser Außenseiter, ein Punktgewinn wäre eine Überraschung. Ohne Zählbares droht zum Abschluss noch der Abrutsch in kritische Tabellenregionen.

TuSpo Grünenplan (10. Platz, 23 Punkte)

Grünenplan steht noch vor zwei richtungsweisenden Auswärtsspielen in Wesertal und Kirchbrak. Zuvor muss gegen Bevern unbedingt ein Sieg her, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu wahren. Gegen Wesertal wird viel von der Defensivleistung abhängen. Alles in allem ist der Klassenerhalt bei konsequenter Ausbeute greifbar.

TSV Ottenstein (11. Platz, 10 Punkte)

Die Aufgaben gegen Eschershausen, Hehlen, Wesertal und Stadtoldendorf bieten durchaus Chancen auf Punkte. Das Spiel gegen Hehlen wird für Ottenstein zum Endspiel um den Klassenerhalt. Mindestens zwei Siege sind Pflicht, um nicht auf den letzten Platz abzurutschen. Mit vier Niederlagen würde Ottenstein den Gang in die 1. Kreisklasse antreten.

VfR Hehlen (12. Platz, 7 Punkte)

Die Heimpartie gegen Kirchbrak dürfte eine Mammutaufgabe für den Tabellenvorletzten werden. Danach folgen die wohl entscheidenden Spiele gegen Sollingtor und Ottenstein – hier geht es um nichts weniger als den Klassenerhalt. Die Saison endet auswärts in Wesertal, wo ein Punktgewinn möglich, aber keine Selbstverständlichkeit ist. Hehlen braucht mindestens zwei Siege und Schützenhilfe.

SG Sollingtor (13. Platz, 6 Punkte)

Das Schlusslicht empfängt zunächst den Vorletzten aus Hehlen – die wohl letzte Chance auf den zweiten Saisonsieg. Danach geht es auswärts gegen Stadtoldendorf und Holzminden, wo realistisch keine Punkte zu erwarten sind. Für den Klassenerhalt müsste Sollingtor alle drei Spiele gewinnen und auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Der Abstieg ist kaum mehr abzuwenden.