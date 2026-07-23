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Ligabericht
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Das Saison-Tagebuch: Spielzusammenfassungen & Ergebnisse der VL-Süd
Von Eichede II bis Ratzeburg: Alle 30 Spieltage, aktuelle Ergebnisse und die exklusiven Kurzberichte – Woche für Woche aktualisiert.
von Isaija Zecevic · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Der Ball rollt wieder: Alle Restprogramme, Ergebnisse und Spielberichte der 16 Liga-Teams im Überblick. – Foto: Graff/Nückel/Klos/S/Zecev
In diesem Artikel begleiten wir die Verbandsliga Süd SH durch die gesamte Saison 2026/2027. Hier findest du von jedem Verein die aktuellen Ergebnisse, das nächste Spiel und einen schnellen Kurzbericht zum vergangenen Spieltag auf einen Blick.
Der Ticker wird jeden Sonntagabend mit den neuesten Infos aktualisiert – speichere dir den Link am besten direkt als Lesezeichen ab!
🔴 SV Eichede II
1. Spieltag (H): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
2. Spieltag (A): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
3. Spieltag (H): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt