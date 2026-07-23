 2026-07-21T12:15:24.401Z

Ligabericht

Das Saison-Tagebuch: Spielzusammenfassungen & Ergebnisse der VL-Süd

Von Eichede II bis Ratzeburg: Alle 30 Spieltage, aktuelle Ergebnisse und die exklusiven Kurzberichte – Woche für Woche aktualisiert.

von Isaija Zecevic · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Der Ball rollt wieder: Alle Restprogramme, Ergebnisse und Spielberichte der 16 Liga-Teams im Überblick.
Der Ball rollt wieder: Alle Restprogramme, Ergebnisse und Spielberichte der 16 Liga-Teams im Überblick. – Foto: Graff/Nückel/Klos/S/Zecev

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VL Süd Schl.-Holstein
SV Eichede II
Ratzeburg
Groß Grönau
Trittau
In diesem Artikel begleiten wir die Verbandsliga Süd SH durch die gesamte Saison 2026/2027. Hier findest du von jedem Verein die aktuellen Ergebnisse, das nächste Spiel und einen schnellen Kurzbericht zum vergangenen Spieltag auf einen Blick.
Der Ticker wird jeden Sonntagabend mit den neuesten Infos aktualisiert – speichere dir den Link am besten direkt als Lesezeichen ab!
🔴 SV Eichede II
  • 1. Spieltag (H): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 2. Spieltag (A): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 3. Spieltag (H): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 4. Spieltag (A): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 5. Spieltag (H): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 6. Spieltag (A): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 7. Spieltag (H): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 8. Spieltag (A): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 9. Spieltag (H): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 10. Spieltag (A): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 11. Spieltag (A): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 12. Spieltag (H): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 13. Spieltag (A): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 14. Spieltag (H): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 15. Spieltag (A): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 16. Spieltag (A): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 17. Spieltag (H): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 18. Spieltag (A): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 19. Spieltag (H): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 20. Spieltag (H): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 21. Spieltag (A): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 22. Spieltag (H): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 23. Spieltag (A): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 24. Spieltag (H): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 25. Spieltag (H): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 26. Spieltag (A): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 27. Spieltag (H): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 28. Spieltag (A): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 29. Spieltag (H): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 30. Spieltag (A): SV Hamberge | Ergebnis folgt

🔵 Ratzeburger SV

  • 1. Spieltag (A): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 2. Spieltag (H): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 3. Spieltag (H): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 4. Spieltag (A): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 5. Spieltag (H): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 6. Spieltag (A): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 7. Spieltag (H): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 8. Spieltag (A): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 9. Spieltag (H): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 10. Spieltag (A): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 11. Spieltag (H): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 12. Spieltag (A): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 13. Spieltag (H): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 14. Spieltag (A): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 15. Spieltag (H): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 16. Spieltag (H): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 17. Spieltag (A): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 18. Spieltag (A): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 19. Spieltag (H): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 20. Spieltag (H): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 21. Spieltag (A): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 22. Spieltag (H): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 23. Spieltag (A): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 24. Spieltag (H): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 25. Spieltag (A): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 26. Spieltag (H): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 27. Spieltag (A): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 28. Spieltag (H): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 29. Spieltag (A): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 30. Spieltag (A): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
⚪ Eintracht Groß Grönau
  • 1. Spieltag (A): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 2. Spieltag (H): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 3. Spieltag (A): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 4. Spieltag (H): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 5. Spieltag (H): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 6. Spieltag (A): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 7. Spieltag (H): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 8. Spieltag (A): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 9. Spieltag (H): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 10. Spieltag (A): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 11. Spieltag (H): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 12. Spieltag (A): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 13. Spieltag (H): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 14. Spieltag (A): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 15. Spieltag (H): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 16. Spieltag (H): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 17. Spieltag (A): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 18. Spieltag (H): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 19. Spieltag (A): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 20. Spieltag (H): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 21. Spieltag (A): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 22. Spieltag (H): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 23. Spieltag (A): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 24. Spieltag (H): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 25. Spieltag (A): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 26. Spieltag (H): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 27. Spieltag (A): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 28. Spieltag (H): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 29. Spieltag (A): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 30. Spieltag (A): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
🟡 TSV Trittau
  • 1. Spieltag (H): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 2. Spieltag (A): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 3. Spieltag (H): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 4. Spieltag (A): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 5. Spieltag (A): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 6. Spieltag (H): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 7. Spieltag (A): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 8. Spieltag (H): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 9. Spieltag (A): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 10. Spieltag (H): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 11. Spieltag (A): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 12. Spieltag (H): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 13. Spieltag (A): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 14. Spieltag (H): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 15. Spieltag (A): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 16. Spieltag (A): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 17. Spieltag (H): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 18. Spieltag (A): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 19. Spieltag (H): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 20. Spieltag (A): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 21. Spieltag (H): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 22. Spieltag (A): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 23. Spieltag (H): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 24. Spieltag (A): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 25. Spieltag (H): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 26. Spieltag (A): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 27. Spieltag (H): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 28. Spieltag (A): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 29. Spieltag (H): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 30. Spieltag (H): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
🟢 Büchen/Siebeneichener SV
  • 1. Spieltag (H): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 2. Spieltag (A): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 3. Spieltag (A): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 4. Spieltag (A): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 5. Spieltag (H): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 6. Spieltag (A): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 7. Spieltag (H): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 8. Spieltag (A): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 9. Spieltag (H): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 10. Spieltag (A): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 11. Spieltag (H): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 12. Spieltag (A): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 13. Spieltag (H): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 14. Spieltag (A): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 15. Spieltag (H): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 16. Spieltag (A): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 17. Spieltag (H): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 18. Spieltag (H): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 19. Spieltag (H): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 20. Spieltag (H): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 21. Spieltag (A): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 22. Spieltag (H): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 23. Spieltag (A): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 24. Spieltag (H): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 25. Spieltag (A): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 26. Spieltag (H): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 27. Spieltag (A): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 28. Spieltag (H): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 29. Spieltag (A): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 30. Spieltag (A): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
⚫ Sereetzer SV
  • 1. Spieltag (A): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 2. Spieltag (H): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 3. Spieltag (A): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 4. Spieltag (H): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 5. Spieltag (A): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 6. Spieltag (H): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 7. Spieltag (A): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 8. Spieltag (H): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 9. Spieltag (H): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 10. Spieltag (A): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 11. Spieltag (H): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 12. Spieltag (A): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 13. Spieltag (H): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 14. Spieltag (A): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 15. Spieltag (H): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 16. Spieltag (H): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 17. Spieltag (A): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 18. Spieltag (H): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 19. Spieltag (A): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 20. Spieltag (A): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 21. Spieltag (H): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 22. Spieltag (A): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 23. Spieltag (A): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 24. Spieltag (H): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 25. Spieltag (A): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 26. Spieltag (H): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 27. Spieltag (A): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 28. Spieltag (H): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 29. Spieltag (A): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 30. Spieltag (H): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
🔵 SV Schackendorf
  • 1. Spieltag (H): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 2. Spieltag (A): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 3. Spieltag (H): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 4. Spieltag (A): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 5. Spieltag (H): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 6. Spieltag (A): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 7. Spieltag (H): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 8. Spieltag (A): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 9. Spieltag (A): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 10. Spieltag (H): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 11. Spieltag (A): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 12. Spieltag (H): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 13. Spieltag (A): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 14. Spieltag (H): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 15. Spieltag (A): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 16. Spieltag (A): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 17. Spieltag (H): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 18. Spieltag (A): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 19. Spieltag (H): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 20. Spieltag (H): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 21. Spieltag (A): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 22. Spieltag (H): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 23. Spieltag (H): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 24. Spieltag (A): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 25. Spieltag (H): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 26. Spieltag (A): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 27. Spieltag (H): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 28. Spieltag (A): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 29. Spieltag (H): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 30. Spieltag (A): SSV Güster | Ergebnis folgt
🟤 SSV Güster
  • 1. Spieltag (A): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 2. Spieltag (H): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 3. Spieltag (A): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 4. Spieltag (H): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 5. Spieltag (A): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 6. Spieltag (H): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 7. Spieltag (A): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 8. Spieltag (H): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 9. Spieltag (A): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 10. Spieltag (H): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 11. Spieltag (A): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 12. Spieltag (H): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 13. Spieltag (A): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 14. Spieltag (H): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 15. Spieltag (A): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 16. Spieltag (H): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 17. Spieltag (A): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 18. Spieltag (H): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 19. Spieltag (A): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 20. Spieltag (A): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 21. Spieltag (H): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 22. Spieltag (A): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 23. Spieltag (H): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 24. Spieltag (A): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 25. Spieltag (H): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 26. Spieltag (A): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 27. Spieltag (H): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 28. Spieltag (A): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 29. Spieltag (H): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 30. Spieltag (H): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
🟢 SIG Elmenhorst
  • 1. Spieltag (A): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 2. Spieltag (H): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 3. Spieltag (H): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 4. Spieltag (H): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 5. Spieltag (A): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 6. Spieltag (H): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 7. Spieltag (H): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 8. Spieltag (A): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 9. Spieltag (A): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 10. Spieltag (A): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 11. Spieltag (H): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 12. Spieltag (A): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 13. Spieltag (H): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 14. Spieltag (A): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 15. Spieltag (H): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 16. Spieltag (H): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 17. Spieltag (A): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 18. Spieltag (A): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 19. Spieltag (A): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 20. Spieltag (A): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 21. Spieltag (A): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 22. Spieltag (H): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 23. Spieltag (H): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 24. Spieltag (H): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 25. Spieltag (A): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 26. Spieltag (H): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 27. Spieltag (A): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 28. Spieltag (H): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 29. Spieltag (A): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 30. Spieltag (H): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
🟡 MTV Ahrensbök
  • 1. Spieltag (A): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 2. Spieltag (H): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 3. Spieltag (A): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 4. Spieltag (H): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 5. Spieltag (A): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 6. Spieltag (H): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 7. Spieltag (A): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 8. Spieltag (H): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 9. Spieltag (H): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 10. Spieltag (H): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 11. Spieltag (A): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 12. Spieltag (H): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 13. Spieltag (H): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 14. Spieltag (A): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 15. Spieltag (H): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 16. Spieltag (H): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 17. Spieltag (A): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 18. Spieltag (H): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 19. Spieltag (A): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 20. Spieltag (A): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 21. Spieltag (H): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 22. Spieltag (A): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 23. Spieltag (A): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 24. Spieltag (A): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 25. Spieltag (H): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 26. Spieltag (A): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 27. Spieltag (A): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 28. Spieltag (H): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 29. Spieltag (A): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 30. Spieltag (H): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
🔵 SG Elmenhorst / Tremsbüttel
  • 1. Spieltag (H): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 2. Spieltag (A): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 3. Spieltag (A): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 4. Spieltag (H): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 5. Spieltag (A): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 6. Spieltag (H): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 7. Spieltag (A): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 8. Spieltag (H): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 9. Spieltag (A): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 10. Spieltag (H): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 11. Spieltag (A): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 12. Spieltag (H): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 13. Spieltag (A): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 14. Spieltag (H): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 15. Spieltag (A): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 16. Spieltag (A): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 17. Spieltag (H): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 18. Spieltag (H): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 19. Spieltag (A): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 20. Spieltag (A): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 21. Spieltag (H): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 22. Spieltag (A): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 23. Spieltag (H): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 24. Spieltag (A): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 25. Spieltag (H): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 26. Spieltag (A): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 27. Spieltag (H): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 28. Spieltag (A): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 29. Spieltag (H): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 30. Spieltag (H): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
🟢 SV Hamberge
  • 1. Spieltag (A): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 2. Spieltag (H): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 3. Spieltag (A): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 4. Spieltag (H): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 5. Spieltag (A): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 6. Spieltag (H): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 7. Spieltag (A): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 8. Spieltag (H): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 9. Spieltag (A): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 10. Spieltag (H): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 11. Spieltag (A): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 12. Spieltag (H): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 13. Spieltag (A): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 14. Spieltag (A): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 15. Spieltag (H): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 16. Spieltag (H): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 17. Spieltag (A): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 18. Spieltag (H): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 19. Spieltag (A): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 20. Spieltag (A): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 21. Spieltag (H): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 22. Spieltag (A): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 23. Spieltag (H): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 24. Spieltag (A): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 25. Spieltag (H): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 26. Spieltag (A): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 27. Spieltag (H): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 28. Spieltag (H): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 29. Spieltag (A): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 30. Spieltag (H): SV Eichede II | Ergebnis folgt
🔴 FC Ahrensburg
  • 1. Spieltag (H): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 2. Spieltag (A): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 3. Spieltag (H): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 4. Spieltag (A): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 5. Spieltag (H): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 6. Spieltag (A): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 7. Spieltag (H): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 8. Spieltag (A): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 9. Spieltag (H): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 10. Spieltag (A): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 11. Spieltag (H): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 12. Spieltag (A): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 13. Spieltag (H): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 14. Spieltag (H): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 15. Spieltag (A): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 16. Spieltag (A): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 17. Spieltag (H): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 18. Spieltag (A): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 19. Spieltag (H): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 20. Spieltag (H): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 21. Spieltag (A): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 22. Spieltag (H): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 23. Spieltag (A): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 24. Spieltag (H): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 25. Spieltag (A): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 26. Spieltag (H): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 27. Spieltag (A): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 28. Spieltag (A): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 29. Spieltag (H): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 30. Spieltag (A): TSV Trittau | Ergebnis folgt
⚪ TSV Pansdorf II
  • 1. Spieltag (H): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 2. Spieltag (A): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 3. Spieltag (H): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 4. Spieltag (A): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 5. Spieltag (H): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 6. Spieltag (A): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 7. Spieltag (H): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 8. Spieltag (A): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 9. Spieltag (H): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 10. Spieltag (A): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 11. Spieltag (H): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 12. Spieltag (A): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 13. Spieltag (A): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 14. Spieltag (H): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 15. Spieltag (A): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 16. Spieltag (A): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 17. Spieltag (H): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 18. Spieltag (A): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 19. Spieltag (H): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 20. Spieltag (H): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 21. Spieltag (A): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 22. Spieltag (H): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 23. Spieltag (A): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 24. Spieltag (H): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 25. Spieltag (A): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 26. Spieltag (H): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 27. Spieltag (H): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 28. Spieltag (A): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 29. Spieltag (H): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 30. Spieltag (A): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
⚪ SG Reinfeld / Kronsforde II
  • 1. Spieltag (H): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 2. Spieltag (A): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 3. Spieltag (H): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 4. Spieltag (A): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 5. Spieltag (H): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 6. Spieltag (A): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 7. Spieltag (A): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 8. Spieltag (H): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 9. Spieltag (A): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 10. Spieltag (H): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 11. Spieltag (A): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 12. Spieltag (H): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 13. Spieltag (A): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 14. Spieltag (H): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 15. Spieltag (A): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 16. Spieltag (A): SSC Hagen Ahrensburg II | Ergebnis folgt
  • 17. Spieltag (H): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 18. Spieltag (A): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 19. Spieltag (H): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 20. Spieltag (H): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 21. Spieltag (H): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 22. Spieltag (A): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 23. Spieltag (H): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 24. Spieltag (A): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 25. Spieltag (H): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 26. Spieltag (A): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 27. Spieltag (H): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 28. Spieltag (A): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 29. Spieltag (H): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 30. Spieltag (A): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
🔴 SSC Hagen Ahrensburg II
  • 1. Spieltag (A): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 2. Spieltag (H): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 3. Spieltag (A): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 4. Spieltag (H): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 5. Spieltag (A): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt
  • 6. Spieltag (H): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 7. Spieltag (A): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 8. Spieltag (H): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 9. Spieltag (A): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 10. Spieltag (H): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 11. Spieltag (H): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
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  • 13. Spieltag (H): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 14. Spieltag (A): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 15. Spieltag (H): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 16. Spieltag (H): SG Reinfeld / Kronsforde II | Ergebnis folgt
  • 17. Spieltag (A): SV Schackendorf | Ergebnis folgt
  • 18. Spieltag (H): SV Eichede II | Ergebnis folgt
  • 19. Spieltag (A): TSV Pansdorf II | Ergebnis folgt
  • 20. Spieltag (A): Ratzeburger SV | Ergebnis folgt
  • 21. Spieltag (H): Eintracht Groß Grönau | Ergebnis folgt
  • 22. Spieltag (A): SIG Elmenhorst | Ergebnis folgt
  • 23. Spieltag (H): Sereetzer SV | Ergebnis folgt
  • 24. Spieltag (A): FC Ahrensburg | Ergebnis folgt
  • 25. Spieltag (A): MTV Ahrensbök | Ergebnis folgt
  • 26. Spieltag (H): SV Hamberge | Ergebnis folgt
  • 27. Spieltag (A): SSV Güster | Ergebnis folgt
  • 28. Spieltag (H): SG Elmenhorst / Tremsbüttel | Ergebnis folgt
  • 29. Spieltag (A): TSV Trittau | Ergebnis folgt
  • 30. Spieltag (H): Büchen/Siebeneichener SV | Ergebnis folgt

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