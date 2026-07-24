Das Saison-Tagebuch: Spielzusammenfassungen & Ergebnisse der BZL 10

5. Spieltag
06.09.26 FC BG Castrop-Rauxel - SV Bommern 05
06.09.26 SV Herbede - SW Wattenscheid 08
06.09.26 TuS Heven - TuS Stockum
06.09.26 SC Weitmar 45 - SV Schwarz-Weiß Eppendorf
06.09.26 Hedefspor Hattingen - Westfalia Huckarde
06.09.26 Westfalia Dortmund - TuS Hattingen 6. Spieltag
13.09.26 Türkiyemspor Bochum - SV Herbede
13.09.26 Westfalia Huckarde - SC Weitmar 45
13.09.26 SV Bommern 05 - TuS Heven
13.09.26 SW Wattenscheid 08 - Westfalia Dortmund
13.09.26 Mengede 08/20 - Hedefspor Hattingen
13.09.26 SV Schwarz-Weiß Eppendorf - FC BG Castrop-Rauxel 7. Spieltag
20.09.26 FC BG Castrop-Rauxel - Westfalia Huckarde
20.09.26 SV Herbede - TuS Stockum
20.09.26 TuS Heven - SV Schwarz-Weiß Eppendorf
20.09.26 SC Weitmar 45 - Mengede 08/20
20.09.26 TuS Hattingen - SW Wattenscheid 08
20.09.26 Westfalia Dortmund - Türkiyemspor Bochum 8. Spieltag
27.09.26 TuS Stockum - Westfalia Dortmund
27.09.26 Türkiyemspor Bochum - TuS Hattingen
27.09.26 Westfalia Huckarde - TuS Heven
27.09.26 SV Bommern 05 - SV Herbede
27.09.26 Hedefspor Hattingen - SC Weitmar 45
27.09.26 Mengede 08/20 - FC BG Castrop-Rauxel 9. Spieltag
04.10.26 FC BG Castrop-Rauxel - Hedefspor Hattingen
04.10.26 SV Herbede - SV Schwarz-Weiß Eppendorf
04.10.26 TuS Heven - Mengede 08/20
04.10.26 SW Wattenscheid 08 - Türkiyemspor Bochum
04.10.26 TuS Hattingen - TuS Stockum
04.10.26 Westfalia Dortmund - SV Bommern 05 10. Spieltag
11.10.26 TuS Stockum - SW Wattenscheid 08
11.10.26 Westfalia Huckarde - SV Herbede
11.10.26 SV Bommern 05 - TuS Hattingen
11.10.26 SC Weitmar 45 - FC BG Castrop-Rauxel
11.10.26 Hedefspor Hattingen - TuS Heven
11.10.26 SV Schwarz-Weiß Eppendorf - Westfalia Dortmund 11. Spieltag
18.10.26 Türkiyemspor Bochum - TuS Stockum
18.10.26 SV Herbede - Mengede 08/20
18.10.26 TuS Heven - SC Weitmar 45
18.10.26 SW Wattenscheid 08 - SV Bommern 05
18.10.26 TuS Hattingen - SV Schwarz-Weiß Eppendorf
18.10.26 Westfalia Dortmund - Westfalia Huckarde 12. Spieltag
25.10.26 FC BG Castrop-Rauxel - TuS Heven
25.10.26 Westfalia Huckarde - TuS Hattingen
25.10.26 SV Bommern 05 - Türkiyemspor Bochum
25.10.26 Hedefspor Hattingen - SV Herbede
25.10.26 Mengede 08/20 - Westfalia Dortmund
25.10.26 SV Schwarz-Weiß Eppendorf - SW Wattenscheid 08 13. Spieltag
08.11.26 TuS Stockum - SV Bommern 05
08.11.26 Türkiyemspor Bochum - SV Schwarz-Weiß Eppendorf
08.11.26 SV Herbede - SC Weitmar 45
08.11.26 SW Wattenscheid 08 - Westfalia Huckarde
08.11.26 TuS Hattingen - Mengede 08/20
08.11.26 Westfalia Dortmund - Hedefspor Hattingen 14. Spieltag
15.11.26 FC BG Castrop-Rauxel - SV Herbede
15.11.26 Westfalia Huckarde - Türkiyemspor Bochum
15.11.26 SC Weitmar 45 - Westfalia Dortmund
15.11.26 Hedefspor Hattingen - TuS Hattingen
15.11.26 Mengede 08/20 - SW Wattenscheid 08
15.11.26 SV Schwarz-Weiß Eppendorf - TuS Stockum 15. Spieltag
29.11.26 TuS Stockum - Westfalia Huckarde
29.11.26 Türkiyemspor Bochum - Mengede 08/20
29.11.26 SV Herbede - TuS Heven
29.11.26 SV Bommern 05 - SV Schwarz-Weiß Eppendorf
29.11.26 SW Wattenscheid 08 - Hedefspor Hattingen
29.11.26 TuS Hattingen - SC Weitmar 45
29.11.26 Westfalia Dortmund - FC BG Castrop-Rauxel 16. Spieltag
06.12.26 Türkiyemspor Bochum - Hedefspor Hattingen
06.12.26 TuS Stockum - Mengede 08/20
06.12.26 TuS Hattingen - FC BG Castrop-Rauxel
06.12.26 SW Wattenscheid 08 - SC Weitmar 45
06.12.26 SV Bommern 05 - Westfalia Huckarde
06.12.26 Westfalia Dortmund - TuS Heven 17. Spieltag
21.02.27 FC BG Castrop-Rauxel - SW Wattenscheid 08
21.02.27 Westfalia Huckarde - SV Schwarz-Weiß Eppendorf
21.02.27 Mengede 08/20 - SV Bommern 05
21.02.27 Hedefspor Hattingen - TuS Stockum
21.02.27 SC Weitmar 45 - Türkiyemspor Bochum
21.02.27 TuS Heven - TuS Hattingen 18. Spieltag
28.02.27 Türkiyemspor Bochum - FC BG Castrop-Rauxel
28.02.27 TuS Stockum - SC Weitmar 45
28.02.27 SW Wattenscheid 08 - TuS Heven
28.02.27 SV Bommern 05 - Hedefspor Hattingen
28.02.27 SV Schwarz-Weiß Eppendorf - Mengede 08/20
28.02.27 Westfalia Dortmund - SV Herbede 19. Spieltag
07.03.27 TuS Stockum - FC BG Castrop-Rauxel
07.03.27 SV Herbede - TuS Hattingen
07.03.27 SC Weitmar 45 - SV Bommern 05
07.03.27 TuS Heven - Türkiyemspor Bochum
07.03.27 Mengede 08/20 - Westfalia Huckarde
07.03.27 Hedefspor Hattingen - SV Schwarz-Weiß Eppendorf 20. Spieltag
14.03.27 TuS Stockum - TuS Heven
14.03.27 Westfalia Huckarde - Hedefspor Hattingen
14.03.27 SV Bommern 05 - FC BG Castrop-Rauxel
14.03.27 SV Schwarz-Weiß Eppendorf - SC Weitmar 45
14.03.27 TuS Hattingen - Westfalia Dortmund
14.03.27 SW Wattenscheid 08 - SV Herbede 21. Spieltag
21.03.27 SV Herbede - Türkiyemspor Bochum
21.03.27 FC BG Castrop-Rauxel - SV Schwarz-Weiß Eppendorf
21.03.27 TuS Heven - SV Bommern 05
21.03.27 Hedefspor Hattingen - Mengede 08/20
21.03.27 SC Weitmar 45 - Westfalia Huckarde
21.03.27 Westfalia Dortmund - SW Wattenscheid 08 22. Spieltag
04.04.27 Westfalia Huckarde - FC BG Castrop-Rauxel
04.04.27 Türkiyemspor Bochum - Westfalia Dortmund
04.04.27 TuS Stockum - SV Herbede
04.04.27 SV Schwarz-Weiß Eppendorf - TuS Heven
04.04.27 Mengede 08/20 - SC Weitmar 45
04.04.27 SW Wattenscheid 08 - TuS Hattingen 23. Spieltag
11.04.27 SV Herbede - SV Bommern 05
11.04.27 FC BG Castrop-Rauxel - Mengede 08/20
11.04.27 TuS Hattingen - Türkiyemspor Bochum
11.04.27 SC Weitmar 45 - Hedefspor Hattingen
11.04.27 TuS Heven - Westfalia Huckarde
11.04.27 Westfalia Dortmund - TuS Stockum 24. Spieltag
18.04.27 Türkiyemspor Bochum - SW Wattenscheid 08
18.04.27 TuS Stockum - TuS Hattingen
18.04.27 Mengede 08/20 - TuS Heven
18.04.27 Hedefspor Hattingen - FC BG Castrop-Rauxel
18.04.27 SV Bommern 05 - Westfalia Dortmund
18.04.27 SV Schwarz-Weiß Eppendorf - SV Herbede 25. Spieltag
25.04.27 FC BG Castrop-Rauxel - SC Weitmar 45
25.04.27 SV Herbede - Westfalia Huckarde
25.04.27 TuS Hattingen - SV Bommern 05
25.04.27 SW Wattenscheid 08 - TuS Stockum
25.04.27 TuS Heven - Hedefspor Hattingen
25.04.27 Westfalia Dortmund - SV Schwarz-Weiß Eppendorf 26. Spieltag
02.05.27 TuS Stockum - Türkiyemspor Bochum
02.05.27 Westfalia Huckarde - Westfalia Dortmund
02.05.27 SC Weitmar 45 - TuS Heven
02.05.27 SV Bommern 05 - SW Wattenscheid 08
02.05.27 SV Schwarz-Weiß Eppendorf - TuS Hattingen
02.05.27 Mengede 08/20 - SV Herbede 27. Spieltag
09.05.27 Türkiyemspor Bochum - SV Bommern 05
09.05.27 SV Herbede - Hedefspor Hattingen
09.05.27 TuS Heven - FC BG Castrop-Rauxel
09.05.27 TuS Hattingen - Westfalia Huckarde
09.05.27 SW Wattenscheid 08 - SV Schwarz-Weiß Eppendorf
09.05.27 Westfalia Dortmund - Mengede 08/20 28. Spieltag
17.05.27 Westfalia Huckarde - SW Wattenscheid 08
17.05.27 SV Bommern 05 - TuS Stockum
17.05.27 SV Schwarz-Weiß Eppendorf - Türkiyemspor Bochum
17.05.27 Mengede 08/20 - TuS Hattingen
17.05.27 Hedefspor Hattingen - Westfalia Dortmund
17.05.27 SC Weitmar 45 - SV Herbede 29. Spieltag
23.05.27 SV Herbede - FC BG Castrop-Rauxel
23.05.27 Türkiyemspor Bochum - Westfalia Huckarde
23.05.27 TuS Stockum - SV Schwarz-Weiß Eppendorf
23.05.27 TuS Hattingen - Hedefspor Hattingen
23.05.27 SW Wattenscheid 08 - Mengede 08/20
23.05.27 Westfalia Dortmund - SC Weitmar 45 30. Spieltag
30.05.27 Westfalia Huckarde - TuS Stockum
30.05.27 FC BG Castrop-Rauxel - Westfalia Dortmund
30.05.27 SV Schwarz-Weiß Eppendorf - SV Bommern 05
30.05.27 Mengede 08/20 - Türkiyemspor Bochum
30.05.27 Hedefspor Hattingen - SW Wattenscheid 08
30.05.27 SC Weitmar 45 - TuS Hattingen
30.05.27 TuS Heven - SV Herbede
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