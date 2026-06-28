Das sagt Yannick Viol vor dem Paraguay-Spiel

– Foto: Thies Meyer

Viol: "Ich war ja schon vorher mit Nelson (Valdez) hier im Urlaub. Das Land ist total angenehm. Ich bin hier extrem toll angenommen worden - die Spieler, der Staff, der ganze Verein, alles ist sehr familiär, alle sind sehr hilfsbereit, sie versuchen mich - trotz der Sprachbarriere - überall einzubinden. Das ist toll. Ich fühle mich schon nach kurzer Zeit total angekommen. Und: Die Menschen hier versuchen alle, das Beste aus dem Tag, aus einer Situation heraus zu holen und das ist eine Sache, die auch in mir trage und auch deswegen fühle ich mich extrem wohl." In Paraguay gibt es zwei eigenständige Meisterschaftsrunden im Jahr - die sogenannte apertura und die clausura Meisterschaft. Für Libertad - Viols neuen Verein - hat die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte bereits begonnen.



Viol: "Wir sind voll in der Vorbereitung auf die Winterrunde, trainieren fast jeden Tag zweimal. Am Stadion gibt es für die Mannschaft und den Staff Zimmer, das heißt wir bleiben tagsüber vor Ort. Es ist hier alles super-professionell, intensiv, macht total viel spaß. Es ist genau das, was ich auch wollte - raus aus der Komfortzone. Ich bin dauerhaft nur im Englischen unterwegs, versuche Spanisch zu lernen, erkläre meine Trainingsformen mittlerweile auf Spanisch, weil ich sie mir vorher auch aufschreibe. Das alles macht mich hier als Menschen und Trainer deutlich besser."

Paraguay hat sich nach einer Niederlage im Eröffnungspiel gegen die USA (1:4), einem sensationellen 1:0-Erfolg in Unterzahl gegen die Türkei und einem torlosen Remis gegen Australien für die KO-Runde der WM qualifziert, trifft hier auf Deutschland.



Viol: "Das ist hier krass, wie in diesem Land der Fußball gefeiert wird, wie fußballbegeistert die Menschen hier sind. Die Straßen sind voll. Die Menschen gehen raus. Es ist Stimmung auf den Straßen, wenn Paraguay spielt. Da bin ich schon gespannt, wie es ist, wenn das Spiel gegen Deutschland stattfindet und was danach los sein wird."

Sein Tipp?

Viol: "Ich hoffe, dass Deutschland gewinnt. Ich muss mich natürlich ein bisschen bedeckt halten und bin gespannt, wie die Reaktionen am Tag nach dem Spiel sind. Mal gucken ... (Viol lacht). Ja, mein Tipp zum Spiel ... Ich würde sagen, 3:1 für Deutschland."