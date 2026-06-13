Das sagt Umut Akpinar zum Abstieg des 1. FC Kleve und über sein Team

Akpinar Wir haben alle immer daran geglaubt. Es ist in dieser Saison oft genug gesagt worden, jetzt kann der 1. FC Kleve einpacken. Doch das hat uns nicht interessiert. Ich bin nach dem Abstieg nicht enttäuscht, weil wir uns sportlich nicht viel vorwerfen müssen. Ich bin nur traurig, dass wir nicht belohnt worden sind. Das hätten die Spieler, mein Trainer-Team und der Sportliche Leiter Georg Mewes verdient gehabt. Wir waren eine Einheit. Und das ist überall registriert worden. Ich habe viele Nachrichten von Trainern, Funktionären und Spielern von Vereinen aus verschiedenen Ligen erhalten. Der Tenor war: Schade, dass ihr es nicht geschafft habt, ihr hättet es absolut verdient gehabt. Diese Anerkennung und dieser Respekt freuen mich sehr.

Was hat die Mannschaft ausgezeichnet?

Akpinar Diese Mannschaft hatte Charakter wie nur selten ein Team. Acht Spieltage vor Schluss waren wir nach dem 2:4 beim TSV Meerbusch Tabellenletzter und hatten in der Rückrunde nur vier Punkte geholt. Da haben viele gedacht, dass wir einbrechen werden. Das Gegenteil war der Fall. Ganz egal, welche Probleme wir hatten, ob Verletzte, Sperren oder zum Schluss noch der erhöhte Abstieg wegen Fortuna Düsseldorf - wir haben nie aufgegeben. Und so haben wir uns auch präsentiert. Und dann steigt man mit 41 Punkten ab, das ist der Wahnsinn.

Was bleibt zurück von dieser Saison?

Akpinar Die Erinnerung an den großen Zusammenhalt, den wir hatten. So etwas habe ich selten erlebt – vielleicht in der Saison 2017/18 noch, in der wir in die Oberliga aufgestiegen sind. Wir werden sehr viel aus diesem Jahr mitnehmen, auch wenn wir unser Ziel nicht erreicht haben. Die jungen Spieler haben große Schritte nach vorne gemacht. Und wir haben gesehen, was möglich ist, wenn der Zusammenhalt groß ist.

Warum hat es nicht gereicht?

Akpinar Wir hatten in den Jahren zuvor schon wichtige Spieler verloren. Jetzt war der Umbruch noch extremer. Wir waren deshalb in der Hinserie noch nicht so weit, wie wir es jetzt sind. Denn wir mussten junge Spieler und Akteure ohne Oberliga-Erfahrung einbauen. Das braucht Zeit. Zudem sind wir nicht gut aus der Winterpause gekommen und haben gegen drei Konkurrenten im Abstiegskampf verloren: Holzheim, Frintrop und Monheim. Ein Knackpunkt war auch die 2:3-Niederlage in Dingden. Sie hat unheimlich wehgetan, weil wir das bessere Team waren und in den letzten Minuten eine 2:1-Führung durch ein irreguläres Tor sowie einen Gegentreffer in der Nachspielzeit noch abgegeben haben.

Jetzt ist wieder ein Neuaufbau fällig. Der aktuelle Stand ist, dass elf Spieler den Verein verlassen - darunter Fabio Forster und Tim Haal, die 2018 zum Aufstiegsteam gehört haben.

Akpinar Das sind zwei Abgänge, die besonders schmerzen. Beide waren über Jahren absolute Führungsspieler. Fabio Forster war ein Kapitän, der unheimlich viel für die Truppe geleistet hat. Ich hätte gerne noch ein Jahr mit ihm weiter gemacht. Aber wir haben auch schon 15 Spieler unter Vertrag. Beide Torhüter sind weiter dabei und bis auf Memlan Darwish die komplette Vierer-Abwehrkette. Niklas Klein-Wiele bleibt ebenfalls. Ich hoffe, dass Luca Thuyl noch zusagt. Dazu kommen einige der jungen Spieler, die sich so gut entwickelt haben. Ein Gerüst steht. Aber wir brauchen auch noch drei, vier Spieler, um richtig gut aufgestellt zu sein.