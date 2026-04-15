Das sagt Torjäger Ibo Yilmaz zum Rauswurf beim SV Hummetroth Der SV Hummetroth hat sich von Hessenliga-Torjäger Halil Ibrahim Yilmaz und Dominik Wüst getrennt +++ Der Verein nannte sportliche Gründe. Yilmaz ist überrascht – und spricht selbst. von Lutz Reubold · Heute, 10:39 Uhr · 0 Leser

Halil Ibrahim Yilmaz (vorne, hier im Testspiel gegen Kickers Offenbach) kam beim SV Hummetroth nicht in Tritt. – Foto: Herbert Krämer

Hummetroth. Sie galten als Königstransfers im Winter: Der SV Hummetroth hatte mit Hessenliga-Toptorjäger Halil Ibrahim Yilmaz und Dominik Wüst zwei Leistungsträger vom Hessenliga-Konkurrenten FC Eddersheim verpflichtet. Die Odenwälder wollten mit den beiden Offensivspielern noch einmal oben angreifen. Doch das Engagement, das so vielversprechend klang, entpuppte sich als Missverständnis: Nur wenige Monate später trennte sich der SV Hummetroth wieder von Yilmaz und Wüst. Zudem kämpfen die Hummetröther nicht wie geplant um die oberen Plätze, sondern stehen derzeit auf dem Abstiegsrelegationsplatz 13.