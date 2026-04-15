Das sagt Torjäger Ibo Yilmaz zum Rauswurf beim SV Hummetroth

Hummetroth. Sie galten als Königstransfers im Winter: Der SV Hummetroth hatte mit Hessenliga-Toptorjäger Halil Ibrahim Yilmaz und Dominik Wüst zwei Leistungsträger vom Hessenliga-Konkurrenten FC Eddersheim verpflichtet. Die Odenwälder wollten mit den beiden Offensivspielern noch einmal oben angreifen. Doch das Engagement, das so vielversprechend klang, entpuppte sich als Missverständnis: Nur wenige Monate später trennte sich der SV Hummetroth wieder von Yilmaz und Wüst. Zudem kämpfen die Hummetröther nicht wie geplant um die oberen Plätze, sondern stehen derzeit auf dem Abstiegsrelegationsplatz 13.
Beide Spieler standen für den SVH nur fünfmal auf dem Platz und waren schon vor der Trennung mehrmals nicht berücksichtigt worden. Hummetroths Trainer Denis Streker sprach von „sportlichen Gründen“. Weder der Verein noch Streker wollten näher darauf eingehen. Yilmaz führt mit seinen 23 Toren aus Zeiten beim FC Eddersheim noch immer die Torjägerliste der Hessenliga an.
Für Yilmaz kommt der Rauswurf nach eigener Ausage überraschend. Die Redaktion von Echo Online hat mit dem Torjäger gesprochen. Was der Stürmer zum Aus beim SVH, Einsätzen auf ungewohnter Position im Mittelfeld, dem Verhältnis zu Trainer Denis Streker und Mäzen Stefano Trizzino sagt, lest ihr im plus-Artikel bei Echo Online (auch mit Abo beim Wiesbadener Kurier lesbar