Das sagt Sandro Scuderi zur Trennung beim VfR Warbeyen Der Klub reagiert auf die Misere in der Zweiten Bundesliga der Frauen. Sandro Scuderi erfuhr am Sonntagabend von seiner Freistellung. Wie der Coach jetzt damit umgeht.

Sandro Scuderi ist von dem Schritt nicht überrascht. – Foto: Pascal Derks

Der VfR Warbeyen trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Sandro Scuderi. Nach einem „intensiven Abstimmungs- und Bewertungsprozess“ habe sich der Verein angesichts der sportlichen Situation in der 2. Bundesliga der Frauen zu einem Wechsel an der Spitze des Trainerteams entschieden. Über den Schritt wurde Scuderi am Sonntag nach der 5:6-Testspielniederlage gegen die U21 des 1. FC Köln informiert. Der Verein begründet den Schritt so: Die Entscheidung sei „rein sportlich motiviert“ und solle die Chancen auf den Klassenerhalt erhöhen. Zugleich verweist der Klub auf die besondere Konstellation, dass Scuderi bereits angekündigt hatte, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag aus beruflichen und privaten Gründen nicht zu verlängern.

„Sandro hat für sich die Entscheidung getroffen, in der neuen Saison nicht zur Verfügung zu stehen und kein neues Team mit aufzubauen. Jetzt haben wir die Neubesetzung vorgezogen, um das möglich zu machen“, sagt der Vorsitzende Christian Nitsch auf Nachfrage, nicht ohne Scuderi für seine Arbeit zu würdigen. „Sieben Jahre waren kein Versehen, sondern Ausdruck einer vertrauensvollen und geschlossenen Zusammenarbeit“, so Nitsch. Große Verdienste Unter Scuderi gelang der Aufstieg von der Niederrheinliga bis in die 2. Bundesliga. Diese sportliche Entwicklung bleibe eng mit seinem Namen verbunden. Man verliere „nicht nur einen erfolgreichen Trainer, sondern einen Menschen, der gemeinsam mit seiner Familie außerordentlich viel Engagement, Leidenschaft und Energie investiert hat.“ Dafür gebühre ihm „aufrichtiger Dank und größter Respekt“, heißt es in der Mitteilung. Auch Sandro Scuderi betont, dass man im Guten auseinandergegangen sei. Er könne die Entscheidung des Vereins verstehen. „Spätestens als ich den Vorstand darüber informiert habe, meinen Vertrag nicht zu verlängern, musste ich damit rechnen, dass der Klub vielleicht früher reagiert. Das geht alles seinen normalen Weg. Natürlich hätte ich trotzdem bis zur letzten Sekunde alles getan, um der Mannschaft zu helfen“, sagt er.