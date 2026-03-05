Das sagt Sandro Scuderi zur Trennung beim VfR Warbeyen

Der VfR Warbeyen trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Sandro Scuderi. Nach einem „intensiven Abstimmungs- und Bewertungsprozess“ habe sich der Verein angesichts der sportlichen Situation in der 2. Bundesliga der Frauen zu einem Wechsel an der Spitze des Trainerteams entschieden. Über den Schritt wurde Scuderi am Sonntag nach der 5:6-Testspielniederlage gegen die U21 des 1. FC Köln informiert. Der Verein begründet den Schritt so: Die Entscheidung sei „rein sportlich motiviert“ und solle die Chancen auf den Klassenerhalt erhöhen. Zugleich verweist der Klub auf die besondere Konstellation, dass Scuderi bereits angekündigt hatte, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag aus beruflichen und privaten Gründen nicht zu verlängern.
„Sandro hat für sich die Entscheidung getroffen, in der neuen Saison nicht zur Verfügung zu stehen und kein neues Team mit aufzubauen. Jetzt haben wir die Neubesetzung vorgezogen, um das möglich zu machen“, sagt der Vorsitzende Christian Nitsch auf Nachfrage, nicht ohne Scuderi für seine Arbeit zu würdigen. „Sieben Jahre waren kein Versehen, sondern Ausdruck einer vertrauensvollen und geschlossenen Zusammenarbeit“, so Nitsch.
Auch Sandro Scuderi betont, dass man im Guten auseinandergegangen sei. Er könne die Entscheidung des Vereins verstehen. „Spätestens als ich den Vorstand darüber informiert habe, meinen Vertrag nicht zu verlängern, musste ich damit rechnen, dass der Klub vielleicht früher reagiert. Das geht alles seinen normalen Weg. Natürlich hätte ich trotzdem bis zur letzten Sekunde alles getan, um der Mannschaft zu helfen“, sagt er.
Bereits Anfang Dezember habe er sich angesichts der sportlich prekären Lage an den Vorstand gewandt. „Ich habe damals gesagt, dass ich der Letzte bin, der es nicht versteht, wenn der Verein in dieser Situation verschiedene Möglichkeiten sondiert und gegebenenfalls neue Impulse setzen will“, sagt Scuderi. Der Klub hielt dennoch zunächst an seinem langjährigen Trainer fest und versuchte mit personellen Verstärkungen in der Winterpause, die Wende einzuleiten.
Nach dem 2:1-Erfolg beim FC Ingolstadt keimte kurzzeitig Hoffnung auf, doch eine Stabilisierung blieb aus. Acht Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer elf Punkte – der Klassenerhalt käme einem mittelgroßen Wunder gleich. „Natürlich haben wir uns den einen oder anderen Punkt mehr erhofft. Ich bin überzeugt, dass wir nicht so schlecht waren, wie es die Tabelle vermuten lässt“, sagt Scuderi. Besonders hebt er den Einsatz seiner Spielerinnen hervor: „Ich ziehe den Hut vor den Mädels, die sich trotz Arbeit und privater Verpflichtungen Woche für Woche aufgeopfert, sich von mir treiben lassen und die langen Fahrten auf sich genommen haben.“
Was ihn rückblickend am meisten schmerze, sei nicht die persönliche Situation, sondern, dass man sich für den enormen Aufwand nicht belohnen konnte. „Egal ob Aufstiege oder Niederrheinpokal-Siege – wir haben zusammen Geschichte geschrieben und ich bin froh, dass ich ein Teil des Ganzen sein durfte. Ich drücke der Mannschaft für den Rest der Saison die Daumen.“