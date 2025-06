Das sagt Lewejohann zu seiner Zeit beim KFC

"Lewe" zieht Bilanz. – Foto: Ralph Görtz

In jedem Fall war es eine herausfordernde Aufgabe, die René Lewejohann da beim KFC Uerdingen angenommen hatte. Es war noch nicht einmal eine ganze Saison, aber seine Zeit an der Seitenlinie des Chaos-Klubs war geprägt von Ereignissen, die manch ein Trainer in seiner gesamten Laufbahn nicht erlebt.

Die unerwartete Beförderung während der Sommervorbereitung, Spielwertungen nach Formfehlern, eine Insolvenz und schlussendlich sogar noch der Rückzug vom Spielbetrieb – um nur die größten Hindernisse zu nennen. Beim Neuaufbau des KFC in der Oberliga wird er nicht mehr dabei sein. Julian Stöhr soll das Zepter an der Seitenlinie der Krefelder übernehmen – so zumindest der Plan der „Freunde und Förderer“. Stöhr hatte zuletzt den ETB Schwarz-Weiß Essen nach dem Rücktritt von Damian Apfeld bis in den Aufstiegskampf der Oberliga geführt.

Uerdingen war eine schöne Zeit Dementsprechend musste sich „Lewe“, wie er eigentlich immer nur genannt wurde, in den sozialen Netzwerken von den Krefelder Fans verabschieden. „Eine intensive und trotzdem schöne Zeit geht zu Ende. Danke an das in mich gesetzte Vertrauen“, schreibt er 41-Jährige dort. Einen besonderen Dank richtete er an die Fans, die „uns jedes Spiel so unfassbar unterstützt haben. Die uns in den schwierigsten Situationen zu Comebacks getragen haben und dadurch so manches Spiel gedreht wurde, das schon verloren geglaubt war.“ Sie seien das Herz und die Seele des Vereins.