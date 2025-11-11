Das sagt Ex-Regionalliga-Akteur Tawiah zu seinem Ahlen-Wechsel

Rot Weiss Ahlen befindet sich in einer schwierigen Lage, der Abstieg in die Westfalenliga droht. Der Trainerwechsel zu René Lewejohann brachte ergebnistechnisch bislang noch keinen Erfolg, auch wenn beim unglücklichen 1:1 gegen den 1. FC Gievenbeck die Leistung vielversprechend war und wenige Minuten für einen dreifachen Punktgewinn gefehlt haben.

Der Verein peilte vor der Saison die ersten fünf Tabellenplätze an, die Realität heißt nun Abstiegskampf. Bei drei Festabsteigern in dieser Saison wird die Lage immer düsterer. Fehler in der Kaderzusammenstellung dürften ein Grund sein, warum sich die Wersekicker momentan auf dem vorletzten Tabellenplatz befinden.



Den Verantwortlichen ist die brenzlige Lage bewusst. Man war zum Handeln und Nachbessern gezwungen und hat dies schon deutlich vor der Winterpause getan. Gleich drei neue Spieler wurden in den letzten Tagen verpflichtet, weitere sollen noch folgen. Bei der Suche nach einem Stürmer wurde man noch nicht fündig, hält dort die Augen und Ohren offen. Aus der Vereinslosigkeit und zuletzt eine Liga höher beim FC Gütersloh aktiv, wurde unter anderem Philimon Tawiah verpflichtet. Entdeckt wurde der Spieler damals von Markus Krösche.



Der gelernte Außenverteidiger verfügt über Erfahrung aus höheren Ligen wie der 1. Liga Luxemburgs, wo er bei Victoria Rosport gespielt hat, sowie Einsätzen in der Regionalliga West beim FC Gütersloh. Im kürzlichen Testspiel gegen den Tabellenführer der Oberliga Niederrhein Ratingen 04/19 konnte er die Verantwortlichen von seinen Fähigkeiten überzeugen. "Zuallererst möchte ich mich beim Trainerteam und den Verantwortlichen von RW Ahlen für die Möglichkeit bedanken, dass ich mich für einen Vertrag empfehlen durfte", so Tawiah.



Die alarmierende Situation im Abstiegskampf hat den gebürtigen Ghanaer nicht verschreckt: "Ich bin von der Qualität des Kaders überzeugt. Wir haben hier viele gute Spieler, die auch bereits höherklassige Erfahrungen sammeln konnten. Mir ist die aktuelle Lage bewusst. Ich weiß, dass es ein schwerer Weg wird, aber wenn wir alle zusammen an einem Strang ziehen, dann werden wir uns aus dieser Situation herauskämpfen."



Tawiah kennt die Oberliga Westfalen bereits aus seiner Station in Paderborn: "Die Oberliga Westfalen ist für mich kein Neuland. Ich habe bereits mehr als 40 Spiele in der Liga mit der U21 des SC Paderborn bestritten. Mit meiner Erfahrung aus den Oberliga-Jahren versuche ich, die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen".



Durch den Sieg des SV Schermbeck ist RW Ahlen mit Abschluss des 14. Spieltags auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. "Wir müssen weiter positiv bleiben und dürfen nicht den Fokus verlieren. Wir müssen mental stark sein, auch wenn es gerade nicht leicht ist bei der hohen Drucksituation. Es sind noch genügend Spiele zu absolvieren. Es ist wichtig, dass wir bei uns bleiben und nicht schauen, was die anderen Mannschaften machen. Noch ist nichts entschieden", gibt sich der Neuzugang kämpferisch.



In der Begegnung gegen den 1. FC Gievenbeck stand er zum ersten Mal im Spieltagskader. Tawiah wurde beim Stand von 1:0 in der 78. Spielminute von Trainer Lewejohann für Bruno Soares eingewechselt und ordnete sich im defensiven Mittelfeld ein. Zwar reichte es für den 26-Jährigen am Ende nicht, um mit seiner Mannschaft den langersehnten Sieg zu feiern, da Gievenbeck es noch schaffte, den Rückstand mit einem Distanzschuss in der 91. Minute auszugleichen. Dennoch ist der gebürtige Ghanaer mit der Leistung seiner Mannschaft einverstanden gewesen: "Wir haben gut ins Spiel gefunden, sind von Beginn an hellwach gewesen. Viele wichtige Zweikämpfe und zweite Bälle konnten wir für uns entscheiden. Es waren Kleinigkeiten, die am Ende für einen Sieg gefehlt haben, aber daran wollen wir weiterarbeiten".



Froh und dankbar ist er auch für seine ersten Minuten auf dem Platz nach einer langen Leidenszeit: "Ich bin dem Trainerteam dankbar, dass ich meine ersten Minuten im RW Ahlen-Trikot sammeln durfte. In Gütersloh bin ich verletzungsbedingt nur auf wenig Einsatzzeit gekommen. In der Winterpause hatte ich mir einen Bänderriss zugezogen, welcher mich monatelang außer Gefecht gesetzt hat. Es war dann schwer für mich, zurück zu kommen. Der Trainer hatte eine eingespielte Mannschaft und wir hatten eine starke Rückrunde, da gab es nur wenig Gründe etwas zu verändern."



Tawiah hofft nun wieder auf mehr Einsatzzeit: "Das war für mich ein entscheidender Faktor für den Wechsel. Für mich war es eine bewusste Entscheidung einen Schritt zurückzugehen. Ich bin in einem Alter, wo ich spielen muss. Ich möchte mich bei RW Ahlen beweisen und dabei auf so viel Einsatzzeit wie möglich kommen."



Die nächste Gelegenheit bietet sich im Auswärtsspiel gegen die TSG Sprockhövel, bei dem auch die weiteren Neuzugänge Gideon Guzy und Aaron Osei Bonsu im Spieltagskader zu erwarten sind.