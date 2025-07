Das sagt der VfR Warbeyen zum Auftaktprogramm

Das Programm der VfR-Frauen steht. – Foto: Pascal Derks

Der VfR Warbeyen weiß jetzt, gegen welchen Gegner er in das Abenteuer Zweite Bundesliga der Frauen starten wird. Der erste Auftritt des Neulings in der zweithöchsten Klasse wird zwar nicht vor eigenem Publikum in der Klever Eroglu-Arena sein. Dafür geht es aber gegen einen alten Bekannten.

Am Samstag, 23. August, oder Sonntag, 24. August, muss die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi beim VfL Bochum antreten. Der VfL hatte sich ein Jahr vor Warbeyen den Titel in der Regionalliga gesichert und in der Zweiten Liga in der abgelaufenen Spielzeit als Neuling den siebten Platz erreicht. In den darauffolgenden zwei Wochen, am Sonntag, 31. August, und Sonntag, 7. September, ist der VfR vor heimischem Publikum am Bresserberg gefordert. Zunächst geht es gegen Eintracht Frankfurt II. Eine Woche später ist der FC Ingolstadt zu Gast.

Am Sonntag, 14. September, steht dann die erste längere Auswärtsfahrt auf dem Programm, wenn der VfR beim SV Meppen spielt. Eine Woche später gibt es schließlich äußerst prominenten Besuch in der Eroglu-Arena. Dann läuft dort die zweite Mannschaft des Deutschen Meisters Bayern München auf. Die zeitgenaue Ansetzung der Partien wird der DFB in einer Woche, am Mittwoch, 23. Juli, verkünden. Schon jetzt ist die Vorfreude im Lager des Aufsteigers natürlich groß. „Ich kann mich an diesem Spielplan gar nicht sattsehen. Wir werden von Highlight zu Highlight eilen“, sagt Sandro Scuderi. Insbesondere dem Auftaktspiel beim VfL Bochum blickt der Coach freudig entgegen. „Da bekommen wir es direkt mit einer Top-Mannschaft zu tun. Man hört, dass der VfL plant, ins Lohrheidestadion nach Wattenscheid zu ziehen – das ist ein echtes Schmuckstück. Wir freuen uns riesig“, sagt Scuderi.