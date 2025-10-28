Das sagt das Netz zur Entlassung von SFS-Coach Thorsten Nehrbauer

Wir zeigen euch einige negative Reaktionen:

"Unglaublich. Letzte Woche noch hochgelobt, jetzt alles infrage gestellt. Wird sich leider in Siegen nie ändern. So einen guten Trainer hatten wir schon lange nicht mehr. Sorry, nicht nachvollziehbar."

"Geht das schon wieder los mit den Verantwortlichen der „Lömmelfreunde“ .Das Ziel konnte als Aufsteiger doch nur der Klassenerhalt sein und da lag man doch gut im Rennen. Aber nein, die Chefetage will wohl den Durchmarsch in die dritte Liga. Das sind krankhafte Entscheidungen von den Jungs da oben und die gehören allesamt auf die Couch beim PsychoDoc. Nix gelernt aus der Vergangenheit und mal gleich wieder zwei Gehälter bezahlen. Dazu werde ich aber meine Unterstützung zurückziehen und an den Heimspieltagen was Anderes planen :-(("

"2 Niederlagen gegen gute Teams reichen den Sportfreunden wieder aus, um einen Erfolgstrainer zu entlassen. Unfassbar. Bis vor 2 Wochen hatten wir eine unglaubliche Serie ohne Niederlagen. Das Stadion ist auch endlich wieder gut gefüllt. Jedes Mal dasselbe. Es gibt keine Kontinuität, weil wieder realitätsfremde Personen das letzte Wort haben. Na ja, sei es drum. Mal sehen, wie lange es dauert, bis wir wieder gegen den Abstieg spielen."

"Ich als nicht Siegener kann es nicht verstehen. Knapp über 1 jahr ohne Niederlage und jetzt wo man 2 spiele verloren hat schmeißt man den Trainer raus ?! und dann holt man Boris Schommers der bei Duisburg, Kaiserslautern und in Düren als Trainer nix gebracht hat "

"Der Druck ist jetzt enorm, nun gibt es keine Ausreden mehr und ein Tabellenplatz auf den ersten 2,3 Plätzen muss angegangen werden, sonst kann man über den Trainerwechsel nur lachen…"

"Nehrbauer ist seit gefühlten fünfzehn Jahren der beste Trainer, den die Sportfreunde wieder hatten !! Unglaublich, der Mann hat den Verein wieder geformt und maßgeblich entwickelt! Ohne ihn wären die Sportfreunde nie aufgestiegen ! Aber offensichtlich kommt jetzt wieder wie schon vor circa 20 Jahren der Größenwahnsinn zurück, dass man meint, wieder Wunder was zu sein und Wunder was erreichen zu müssen! Ich finde es persönlich sehr schade und wünsche Herrn Nehrbauer alles Gute. Diesen Rauswurf hat er definitiv nicht verdient. Diesen Mann hätte man die nächsten 5,6 Jahre mal in Ruhe arbeiten lassen sollen. Sehr schade."

"Ich bin entsetzt, wirklich entsetzt. Wir sind Aufsteiger und Thorsten Nehrbauer - und nur er und nicht der Vorstand oder sonstige Funktionäre - hat es geschafft, richtige Aufbruchstimmung zu erzeugen. Wir sind Aufsteiger und alle Punkte, die bisher gesammelt wurden, sind erstmal für den Klassenerhalt. Und wenn am Ende ein Platz in der oberen Hälfte rausgekommen wäre - top; Gratulation an das Team. Aber nach zwei Niederlagen, den Trainer zu entlassen, ist einfach nicht zu verstehen. Ich bin sprachlos und maßlos enttäuscht Die Mannschaft und selbstverständlich auch das neue Trainerteam werden von mir weiter supportet. Aber wir (die Fans) sollten beim nächsten Heimspiel die Funktionäre mit einem gebührenden Pfeifkonzert begrüßen. Schämt euch lieber Vorstand."

"Mitten in der Saison, nach dem Aufstieg und trotz eines überragenden Starts – so eine Entscheidung ist einfach respektlos gegenüber dem Trainer. Eine absolut unglückliche Situation auch für den Nachfolger. So verspielt der Verein all das, was man sich sportlich und menschlich aufgebaut hat. Wirklich traurig, wie der Club geführt wird – auf dem besten Weg zurück in die Bedeutungslosigkeit."

"Klares Indiz dafür, dass der Verein diese Saison schon hoch will! So "leicht "wie diese Saison wird es wahrscheinlich auch nicht mehr werden...! Ich hab damit gerechnet, allerdings vermutet das eine große Lösung dann kommen würde. Jetzt kommt halt Schommers...! Vitamin B dank der sportlichen Leitung. Zusätzlich muss es wahrscheinlich intern schon seit längerem Gegenwind Richtung Nehrbauer gegeben haben. Drücke trotzdem die Daumen, dass die Ziele erreicht werden, allerdings ist im Fußball selten was planbar."

"Sehr schade. Man darf nicht vergessen, woher man kommt und was dieser Trainer in kürzester Zeit aus einer Truppe gemacht hat, die auch nach dem Aufstieg nochmal neu sortiert werden musste. Aber diese Entscheidung entspricht leider einem großen Teil der Vorstandspolitik bei unseren Fußballvereinen. Egal in welchen Bereichen. Ein Trainer darf sich so eben nie der Rückendeckung sicher sein, die er zu haben glaubt... Ich für meinen Teil ziehe den Hut vor dieser Trainerleistung und kann es ebenfalls nicht nachvollziehen."

"Ich bin und bleibe dabei, dass das sicherlich der falsche Weg ist und war...egal was hinter den Kulissen abgelaufen ist nach den letzten Spielen. Denn diese Entlassung bringt noch mehr Unruhe rein meiner Meinung. Was die Mannschaft jetzt braucht gebraucht hätte, wäre ein stabiles ruhiges Umfeld was ihnen aus dem Loch rausholt. Eine Trainer Entlassung bzw. ein Trainer Wechsel ist alles andere als stabil und ruhig. Naja es ist jetzt geschehen und wir müssen damit leben und hoffen das es doch der richtige Weg ist und war."

"Da wurde schon im Hintergrund ein neuer Trainer geklärt und auf ne Niederlage in Gütersloh spekuliert, ekelhaft!"

Tatsächlich gibt es auch Verständnis:

"Gegen den allgemeinen Trend verstehe ich die Entscheidung, sich von Nehrbauer zu trennen. Aus meiner Sicht waren das nicht nur die Ergebnisse der letzten Spiele, sondern auch eine teilweise recht unattraktive Spielweise. Ja, wir sind Aufsteiger aber wie viele Spieler aus der Aufstiegsmannschaft haben zuletzt tatsächlich gespielt? Junge Leistungsträger wie Leon Pursian und Janik Krämer haben so gut wie keine Einsatzchancen bekommen. Man hat viel Geld in die Hand genommen, um erfahrene Spieler zu holen und damit auch eine höhere Erwartungshaltung erzeugt als bei einem „normalen“ Aufsteiger. Interessant auch, wenn man sich anschaut, wer den Trainerwechsel geliked hat."

"Leute, wir haben einen Kader für die Top 3 in dieser Klasse! Denkt ihr wirklich ein Rumpf oder Goden wurden geholt um die Klasse zu halten? Herr Nehrbauer hat unseren Verein mit Herrn Georg neues Leben eingehaucht aber die letzten Wochen waren doch schwere Kost!

Auch in der Oberliga haben wir mit einer Truppe gespielt die allen überlegen waren und sind doch wirklich nur wegen unserer individiuellen Klasse aufgestiegen. Herr Nehrbauer hat einen guten Job gemacht! Vielen Dank dafür, aber der Weg soll doch klar in die 3 Liga führen! Die Sponsoren wollen hoch und das Siegerland will hoch! Ich glaube, das hätten wir mit Herrn Nehrbauer nicht erreicht!"

"Wenn man sich die letzten Wochen anschaut haben wir uns spielerisch nicht weiterentwickelt. Wir sind eher 2 Schritte zurück gegangen! Der Knaller war eigentlich die Auswechslung letzte Woche gegen Oberhausen, wo wir auf 3er Kette umstellen (was völlig richtig war) aber Kammerbauer rausnehmen (über diese Seitwärts wenigstens noch ein bißchen Gefahr) und lassen von Schroetter drin, der zur Halbzeit raus gemusst hätte. Da frage ich mich, was der Trainer da gesehen hat um so zu entscheiden! Und das Ding ist, wir haben viele neue Sponsoren, und denen muss man auch gerecht werden und wenn man es realistisch nimmt muss man mit dem Mannschaft dieses Jahr den Durchmarsch anstreben (was intern bestimmt auch so kommuniziert wird). Für die Oberliga hat die "Nehrbauer Zone" ausgereicht, im hier und jetzt reicht es nicht!"