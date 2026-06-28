Das sagen türkische Amateurfußballer zum frühen WM-Aus der Türkei

Das Aus der Türkei in der Vorrunde war eine der Überraschungen der bisherigen WM. – Foto: Jeff Chiu/AP/dpa

Große Erwartungen, Euphorie, eine Nation im WM-Fieber und dann - das WM-Aus in der Gruppenphase. Wenn am Sonntagabend mit dem Sechzehntelfinale die "heiße Phase" der WM startet, dann sind die Spieler der Türkei bereits im Urlaub. Das Aus in der Gruppenphase war eine der Überraschungen des bisherigen Turniers. Wir haben uns mal bei einigen Amateurfußballern der Region umgehört, was sie zum Abschneiden der Türkei sagen.

"Wir hatten uns sehr gefreut, nach 24 Jahren endlich wieder bei einer WM dabei zu sein. Ich glaube da kann ich auch für das ganze Volk sprechen. Das erste Spiel war dann eine Enttäuschung, aber wir hatten noch Hoffnung. Aber nach dem nächsten Spiel war es dann schon gelaufen. Ich denke, für die türkische Mannschaft war es trotzdem eine sehr gute Erfahrung, da steht ja eine ganz junge Generation von Spielern auf dem Platz und es waren nur drei erfahrenere Spieler dabei. Bei der EM in zwei Jahren sieht es bestimmt anders aus. Bis dahin kann die Mannschaft aus den Fehlern, die sie jetzt gemacht hat lernen."

"Es gibt viele und verschiedene Faktoren die auch Fußball-politisch nicht korrekt laufen in der Türkei, aber darauf gehe ich jetzt mal nicht ein. Überbewertete Spieler unter einem durchschnittlichen Trainer, der mehr wie eine Marionette wirkt als ein Leader. Ungerechtigkeit bei der Nominierung des Kaders und das Fehlen der Ernsthaftigkeit im Auftritt einiger Schlüsselspieler seit der Auslosung. Die Erwartungen waren unnötig hoch, daher kommt die Enttäuschung."

Fatih Yener (Vorsitzender Türkiyemspor Breuberg):

"Große Erwartungen, ein ganzes Land voller Stolz und Euphorie – und genau das ist das wahre Gesicht des Fußballs. Meiner Meinung nach haben wir definitiv das Potenzial, bis ins Finale zu kommen. Aber wenn wir ehrlich und realistisch bleiben, muss man sagen: Keiner der Spieler hat bisher WM-Erfahrung gesammelt. Unterm Strich sehe ich das Abschneiden daher auch als ein Versagen des Trainerstabs. Wenn ich im Sturm mit einem Flügelspieler beginne, darf ich mich gerade in den ersten beiden Spielen nicht wundern, dass am Ende nichts Zählbares dabei herauskommt."

Evren Saygin, (1. Vorsitzender Türk Spor Bad Schwalbach):

"Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Die Enttäuschung ist riesig, das ist alles scheiße gelaufen. Vielleicht war auch die Euphorie im Vorhinein zu groß. Wir haben alle viel mehr erwartet. Die Spieler spielen alle in super Vereinen und auch, wenn viele noch sehr jung sind, hat man einfach mehr erwartet. Ich hoffe, dass wenigstens Deutschland weit kommt. Das Gute bei uns Deutsch-Türken ist ja, dass wir zwei Teams die Daumen drücken können."

Burak Ebrem (Sportlicher Leiter, SV Bosporus Eltville):

"Natürlich ist das WM Aus der Türkei enttäuschend. Gerade wenn man türkische Wurzeln hat und selbst im Vereinsfußball aktiv ist, fiebert man besonders mit. Viele Deutschtürken leben inzwischen seit Generationen in Deutschland. Deshalb schlagen bei vielen von uns zwei Herzen in der Brust. Man leidet mit der Türkei, freut sich aber gleichzeitig auch über den Erfolg Deutschlands. Das passt auch zu unserem Verein. Unser Wappen zeigt die Bosporus Brücke. Eine Brücke verbindet Menschen und genau das ist unser Anspruch. Wir möchten Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenbringen und Integration durch den Sport leben. Deshalb endet für uns die Begeisterung für dieses Turnier nicht mit dem Ausscheiden der Türkei. Jetzt drücken wir der deutschen Nationalmannschaft die Daumen und freuen uns auf hoffentlich weitere schöne Fußballmomente."

Ugur Yildirim (Trainer, FC Aksu Diyar Mainz):

"Es war sehr enttäuschend, vor allem für meine Kinder. Wir hatten uns extra schon mit Trikots eingedeckt und hätten die Spiele nach der Vorrunde in der Türkei verfolgt und haben uns schon auf die Stimmung dort gefreut. Beim zweiten Spiel haben wir morgens um 5 Uhr geschaut und mein Sohn hat angefangen zu weinen. Wir haben viele gute Umschaltspieler aber massive Probleme gegen tiefstehende Gegner. Hier hätten wir Lösungen entwickeln müssen. Aber Vincenzo Montella sollte als Trainer trotzdem bleiben und seine Lehren ziehen."

Emin Yakin (2. Vorsitzender Türkiyemspor Breuberg):

"Wir sind verdient rausgeflogen. Statistiken besorgen dir keine Punkte. Es war Panikfußball: Von den über 60 Schüssen aus den ersten beiden Spielen waren nur drei oder vier wirklich gefährlich. Die Abwehr ist sehr langsam und leicht auszukontern, die beiden Innenverteidiger sind katastrophal. Und wir haben keinen richtigen Stürmer, wobei ich eher mit Can Uzun vorne gespielt hätte als mit Kerem Aktürkoglu. Statt mit Bundesliga-Stammspieler Kabak spielen wir mit Demiral, der in Saudi Arabien chillt. Diese WM geht zu 80 Prozent auf die Kappe Montellas und zu 20 Prozent auf die Spieler. Wir hatten keine Erfahrung, wie man so ein Turnier spielt. Montella muss gehen, es funktioniert nicht. Wir sind auf dem Boden der Tatsachen und sind einfach keine große Nationalmannschaft.