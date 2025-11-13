Das sagen Sulu und Sirigu zur Entlassung in Aschaffenburg

Aschaffenburg. Tabula rasa bei Viktoria Aschaffenburg. Kaum war Felix Magath als neuer Sportvorstand beim abstiegsbedrohten Regionalligisten in der vergangenen Woche gewählt, schon wurde kräftig durchgefegt am Schönbusch. Am Dienstagabend verkündete der Verein, dass Trainer Aytac Sulu, Co-Trainer Dusan Drakulic und Sportchef Sandro Sirigu entlassen sind. Die beiden ehemaligen Leistungsträger des SV Darmstadt 98 waren erst im Sommer an den Main gekommen. Was die einstigen Publikumslieblinge der 98er zu ihrem Aus in Aschaffenburg sagen, lest ihr im plus-Artikel bei Echo Online.