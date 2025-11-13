 2025-10-30T14:25:35.653Z

Das Engagement der ehemaligen Lilienspieler Aytac Sulu (vorne) und Sandro Sirigu bei Viktoria Aschaffenburg ist nach nur wenigen Monaten schon wieder Geschichte. Foto: Viktoria Aschaffenburg
Das Engagement der ehemaligen Lilienspieler Aytac Sulu (vorne) und Sandro Sirigu bei Viktoria Aschaffenburg ist nach nur wenigen Monaten schon wieder Geschichte. Foto: Viktoria Aschaffenburg

Das sagen Sulu und Sirigu zur Entlassung in Aschaffenburg

Kaum im Amt hat Felix Magath bei Viktoria Aschaffenburg Trainer Aytac Sulu und Sportchef Sandro Sirigu entlassen +++ Was die einstigen Darmstädter Publikumslieblinge dazu sagen

Aschaffenburg. Tabula rasa bei Viktoria Aschaffenburg. Kaum war Felix Magath als neuer Sportvorstand beim abstiegsbedrohten Regionalligisten in der vergangenen Woche gewählt, schon wurde kräftig durchgefegt am Schönbusch. Am Dienstagabend verkündete der Verein, dass Trainer Aytac Sulu, Co-Trainer Dusan Drakulic und Sportchef Sandro Sirigu entlassen sind. Die beiden ehemaligen Leistungsträger des SV Darmstadt 98 waren erst im Sommer an den Main gekommen. Was die einstigen Publikumslieblinge der 98er zu ihrem Aus in Aschaffenburg sagen, lest ihr im plus-Artikel bei Echo Online.

Marcel StorchAutor