 2026-07-09T13:54:06.091Z

Ligabericht

Das sagen neue Mitspieler und der Bruder über Sonny Kittel

Teaser GL GI/MR: +++ Noah Link, Sammy Kittel und Felix Litzinger vom SV Bauerbach spielen in Zukunft mit Sonny Kittel in einer Mannschaft. Wie das Trio über den prominenten Neuzugang denkt +++

von Redaktion · Heute, 18:49 Uhr · 0 Leser
Gemeinsam in die Zukunft: Nicht nur beim SV Bauerbach in der Gruppenliga, sondern auch bei der Playmaker Academie, der Fußball-Schule von Sonny Kittel (ganz links), der hier im Bild mit (v.l.) Bruder Sammy, Felix Litzinger und Noah Link zu sehen ist. © Tim Straßheim
Gemeinsam in die Zukunft: Nicht nur beim SV Bauerbach in der Gruppenliga, sondern auch bei der Playmaker Academie, der Fußball-Schule von Sonny Kittel (ganz links), der hier im Bild mit (v.l.) Bruder Sammy, Felix Litzinger und Noah Link zu sehen ist. © Tim Straßheim

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Sonny Kittel
Sonny Kittel

Fernwald-Steinbach. Es sind Sätze, die nicht unbedingt nach einem Profi-Fußballer klingen müssen: „Ich sehe mich nicht als etwas Besseres. Meine Mitspieler sollen im Vordergrund stehen. Der Verein ist gut geführt.“ Die Aussagen stammen von Sonny Kittel im Interview mit dieser Redaktion. Geführt während seines Fußball-Camps in Fernwald-Steinbach. Dort feiert die „Playmaker Academie“ ihre Premiere. Mit dabei: Noah Link, Sammy Kittel und Felix Litzinger. Das Trio unterstützt den ehemaligen Kicker von Eintracht Frankfurt und des Hamburger SV bei der Arbeit. Außerdem spielen alle drei beim Gruppenligisten SV Bauerbach und so mit Sonny Kittel in einer Mannschaft.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.