Das sagen neue Mitspieler und der Bruder über Sonny Kittel

Fernwald-Steinbach. Es sind Sätze, die nicht unbedingt nach einem Profi-Fußballer klingen müssen: „Ich sehe mich nicht als etwas Besseres. Meine Mitspieler sollen im Vordergrund stehen. Der Verein ist gut geführt.“ Die Aussagen stammen von Sonny Kittel im Interview mit dieser Redaktion. Geführt während seines Fußball-Camps in Fernwald-Steinbach. Dort feiert die „Playmaker Academie“ ihre Premiere. Mit dabei: Noah Link, Sammy Kittel und Felix Litzinger. Das Trio unterstützt den ehemaligen Kicker von Eintracht Frankfurt und des Hamburger SV bei der Arbeit. Außerdem spielen alle drei beim Gruppenligisten SV Bauerbach und so mit Sonny Kittel in einer Mannschaft.