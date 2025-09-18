Das sagen frühere FSV-Helden zum Aus bei Hessen Wetzlar

Wetzlar. Manche hatten es kommen sehen, manche vielleicht auch die Hoffnung, dass beim FSV Hessen Wetzlar trotz erheblichen personellen Aderlasses doch noch irgendwie alles gut werden könne. Doch Fakt ist seit dem Abend des 17. September 2025: Die Vereinsführung sieht keinen anderen Ausweg mehr, als die erste Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb in der Regionalliga zurückzuziehen.Damit geht ein Kapitel mittelhessischer Frauenfußball-Geschichte zu Ende, das spätestens mit der Regionalliga-Meisterschaft 2015 und dem damit verbundenen Aufstieg in die 2. Bundesliga (damals noch unter dem Dach von Eintracht Wetzlar) schließlich auch ein richtig erfolgreiches werden sollte. Denn es folgten vier Zweitliga-Spielzeiten des inzwischen als reiner Frauenfußballverein gegründeten Domstadtclubs bis zum Abstieg im Frühjahr 2019 in die Regionalliga Süd.