Das sagen die Trainer von Vichttal und Weiden zum Derby

Vor dem Duell zwischen dem VfL Vichttal und Teutonia Weiden haben wir mit Andi Avramovic und Sawwas Panagiotidis gesprochen.

Eishockey oder Fußball – das ist die nicht ganz ernstgemeinte Frage, die sich Andi Avramovic für Freitag stellt. Denn ob die Temperaturen nicht doch für Verhältnisse auf dem Kunstrasen am Dörenberg sorgen werden, die ein Spiel in der Mittelrheinliga unmöglich machen, weiß nur Petrus. „Wenn wir dann doch Eishockey spielen müssen, wird es mir noch schwerer fallen, die Spieler dafür auszuwählen. Schließlich stehen in dieser Sportart weniger auf dem Feld“, sagt der Trainer des VfL Vichttal mit der üblichen Prise Ironie.

Neben Eishockey, der Redewendung „dumm wie 100 Meter Feldweg“, Paketannahmen und -rückgaben geht Avramovic im Gespräch aber auch auf diese andere, nicht ganz unbedeutende Sportart ein. Schließlich steht an diesem Freitag (19.30 Uhr) das Derby mit Teutonia Weiden auf dem Programm. Und demnach ein besonderes Spiel, auch wenn der VfL-Coach es nüchterner sieht: „Geografisch liegt uns der kommende Gegner am nächsten, das macht es vielleicht spezieller. Aber wir haben einen klaren Weg, den wir bis zum Winter gehen wollen. Dafür müssen wir die nächste anspruchsvolle Hürde überspringen.“

Über die Punkteausbeute des kommenden Gegners habe er sich keine Gedanken gemacht – aber: „Es wäre unangebracht, die Favoritenrolle nicht bei uns zu sehen, dessen sind wir uns bewusst. Das bringt uns für Freitag aber erst einmal nicht viel. Wir müssen sehr viel dafür tun, um dieser Rolle gerecht zu werden.“

Personell kann Avramovic fast aus dem berühmten Vollen schöpfen, auch wenn die Grippe am Dörenberg im Umlauf war. Beim 3:1-Testspielsieg gegen den Drittligisten Alemannia Aachen hätten alle Spieler „einen scharfen und fokussierten Eindruck“ hinterlassen. Dementsprechend offen sei auch noch das Rennen um die Startelfplätze. „Die Jungs jetzt machen es uns nicht einfach – auf positivem Niveau.“

Vom „im Gesamtbild sehr motivierten“ Gegner erwartet Vichttals Coach aus mehreren Gründen einen „extremen Energieausschlag nach oben“: Der Eindruck des Siegs gegen die Alemannia, die Tabellenregion, in der sich der VfL befindet und die personelle Historie beider Teams dürften nicht dazu führen, „dass Weiden die erste Mannschaft ist, die keinen Bock hat, gegen uns Fußball zu spielen“.

Großen „Bock“ dürften auch die Ex-Vichttaler in Reihen der Teutonia haben. Ganz besonders: Haydar Kilic, der im Interview seine persönliche Enttäuschung über Avramovic kundtat, auch wenn er ihn für „einen, vielleicht sogar den besten Trainer“ hält, mit dem er bislang zusammenarbeiten durfte.

Mit den Aussagen seines ehemaligen Spielers konfrontiert, antwortet der VfL-Coach: „Haydar ist ein toller Junge, den ich immer sehr geschätzt habe. Er wollte in der abgelaufenen Rückrunde, wie jeder andere in der Mannschaft auch, seinen Teil im Abstiegskampf beitragen. Am Ende war das weniger, als wir uns alle erhofft haben. Von meiner Seite aus kann ich ihm aber nur danken, dass er dazu beigetragen hat, dass wir die Klasse halten.“

Kilic hatte im Interview gesagt, dass er und Avramovic keine Freunde mehr werden würden. Ganz so drastisch möchte es Vichttals Coach nicht sagen: „Auch wenn es in der letzten Phase unserer gemeinsamen Zeit nicht mehr gepasst hat: Tief in meinem Herzen wird Haydar immer mein ‚Gattuso‘ bleiben.“

Avramovics Gegenüber Sawwas Panagiotidis muss – neben den Langzeitverletzten – auch auf Baran Kilic verzichten. Der Bruder von Haydar hatte sich beim 0:0 gegen Schlusslicht Pesch am Ellenbogen verletzt. „Wir hoffen, dass die Sehne nicht gerissen ist und er – in großen Anführungszeichen – nur vier Wochen ausfällt und dann ganz normal in der Winterpause wieder einsteigen kann“, sagt Weidens Trainer.

Für Panagiotidis wird es das erste Derby der beiden Teams. „Viele Jungs auf beiden Seiten kennen sich, haben eine gemeinsame Vergangenheit gehabt. Deshalb ist das Derby auch in meiner Wahrnehmung besonders.“

Der Teutonia-Coach bezeichnet Vichttal als „absolutes Top-Team mit enormer Qualität“. Ziel sei trotzdem, das eigene Spiel auf den Platz zu bekommen. „Wir haben es dem ein oder anderen Top-Team phasenweise schwer gemacht. Wenn wir es gegen Vichttal schaffen, den ein oder anderen Fehler zu minimieren und einen guten Tag erwischen, nehmen wir vielleicht etwas mit.“

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de