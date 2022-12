Das sagen die Trainer nach dem 1:1 zwischen Düren und Aachen Eine hitzige, doch ereignisarme Partie zwischen dem 1.FC Düren und Alemannia Aachen endete im Unentschieden. Das hatten die Trainer auf der Pressekonferenz zu sagen.

Trainer Helge Hohl (Alemannia Aachen)

"Unterm Strich eine verdiente Punkteteilung. Es war kein gutes spiel von uns, was Intensität, und die Art wie man Fussball spielen möchte, angeht. Man hatte den Eindruck, dass viele Spieler mental und körperlich schon in der Winterpause sind. Gerade nach dem 1:1 hatten wir Glück, dass wir nicht noch ein Gegentor bekommen. Wir wollten uns mit einem Dreier in die Winterpause verabschieden, das haben wir nicht geschafft"

Trainer Boris Schommers (1.FC Düren)