Das sagen die Trainer: Mit diesen Zielen starten die Verbandsligisten Verbandsliga +++ So blicken die Übungsleiter der 16 Vertreter auf die neue Spielzeit von Kevin Gehring · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ulf Schubert

Mit dem Stadtderby zwischen dem VfB Ottersleben und dem SV Fortuna Magdeburg (live übertragen in der Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung) startet am Freitagabend die neue Verbandsliga-Saison. Während sich die einen Teams sofort nach oben orientieren wollen, beginnt für die anderen mit dem ersten Spieltag gleich der Abstiegskampf. Wir haben vor dem Auftakt bei allen Verbandsliga-Trainern nach den Saisonzielen gefragt.

SV Dessau 05 - Dimitrios Mitsis "Wir hatten eine sehr intensive, kurze Vorbereitung und müssen weiter an uns arbeiten, aber die Qualität ist da. Wenn wir demütig bleiben und hart arbeiten, wollen wir uns oben festsetzen – unser Ziel für die neue Saison ist klar: Wir wollen nicht schlechter abschneiden als in der letzten Saison."

Dimitrios Mitsis möchte sich mit den Fußballern des SV Dessau 05 oben festsetzen. – Foto: Axel Winkler

BSV Halle-Ammendorf - Christian Kamalla

"Nachdem wir die vergangene Saison auf dem dritten Tabellenplatz abgeschlossen haben und das Team zusammen geblieben ist, wollen wir den nächsten Schritt gehen. Dieser soll sich am Ende sowohl in der Entwicklung der Mannschaft als auch in der Tabelle zeigen." 1. FC Bitterfeld-Wolfen - Lucia Mihu "Nach dem großem Umbruch im Sommer geht es für uns darum, eine neue Mannschaft zu formen. Trotz der vielen Veränderungen im Kader wollen wir guten Fußball spielen, eine solide Struktur zeigen, Spiele nach Möglichkeit kontrollieren und ein neues Fundament für die Zukunft aufbauen." SV Blau-Weiß Zorbau - Rüdiger Hoppe "Als eines der jüngsten Teams der Verbandsliga wollen wir zusammenwachsen. Wir wollen unsere Idee vom Fußball, mit viel Ballbesitz zu agieren, umsetzen und uns entwickeln. Und natürlich wollen wir wieder im oberen Drittel landen. Aber wir wissen auch, dass die Entwicklung einer jungen Mannschaft nicht immer gradlinig verläuft." SV Fortuna Magdeburg - Dirk Hannemann "Wir haben eine ordentliche Vorbereitung gespielt und wollen gut in die Saison starten. Wir haben uns vorgenommen, in diesem Jahr mehr mit Teilzielen zu arbeiten. Es geht vor allem darum, konstanter unsere Leistung abzurufen und auswärts mehr Punkte einzufahren. Wenn uns das gelingt, werden wir wieder oben mitspielen - das ist auch das Ziel der Mannschaft." VfB Merseburg - Manoel Arnhold "Nachdem in der vergangenen Saison häufiger mal auch Torhüter als Feldspieler aushelfen mussten, haben wir unsere Hausaufgaben im Sommer erledigt. Jetzt haben wir einen breit besetzten 24-Mann-Kader, der auch nochmal an Qualität gewonnen hat. Ich hoffe, dass wir unter die ersten Fünf kommen können. Ich weiß aber auch, dass das in dieser starken Liga ein anspruchsvolles Ziel ist." FSV Barleben - Max Schönijahn/Christoph Grabinski "Wir arbeiten mit Teilzielen. Wir wollen mehr Punkte holen als in der letzten Saison - da hatten wir 45. Wir wollen weitaus mehr Tore schießen, weniger Tore zulassen und uns technisch wie taktisch weiterentwickeln, damit wir für die Gegner von unserer Spielweise her nicht mehr so berechenbar sind. Vor allem wollen wir beständiger spielen, uns auswärts stabilisieren und unsere jungen Neuzugänge an die Verbandsliga heranführen, damit sie ihren Stempel aufdrücken können."

Max Schönijahn, Trainerkollege Christoph Grabinski und die Mannschaft des FSV Barleben haben sich viele Teilziele gesteckt. – Foto: PlatzSzene

Haldensleber SC - Marco Wagner "In erster Linie geht es darum, die vielen Jungen in der Mannschaft zu entwickeln - 16 Spieler aus unserem Kader sind jünger als 25 Jahre. Als Team wollen wir so schnell wie möglich die Punkte einfahren, um nichts mit den unteren Tabellenplätzen zu tun zu haben. Wenn uns das gelingt, können wir weiterschauen." SV Eintracht Emseloh - Christian Schlolaut/Steffen Heyer "Wir haben uns in diesem Jahr vorgenommen, am Ende der Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz zu stehen. Jetzt heißt es erst einmal, gut in die Saison zu starten und direkt von Anfang an Punkte zu sammeln. Unsere Jungs sind gut drauf und wir alle sind heiß auf die neue Saison." VfB Sangerhausen - Marcus Rauer "Unser Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz - damit würden wir uns im Vergleich zur Vorsaison verbessern. Wir müssen aber erst einmal schauen, wie die Ströme innerhalb der Saison laufen. Vor allem geht es für uns darum, Konstanz reinzubringen und unsere Defensive zu verbessern." SC Bernburg - Maximilian Dentz "Unser Ziel ist es, eine sorgenfreie Saison spielen zu können und zu versuchen, ins Mittelfeld zu rutschen. Der Klassenerhalt ist die oberste Prämisse."

Maximilian Dentz will mit dem SC Bernburg eine sorgenfreie Saison spielen. – Foto: Ivi D