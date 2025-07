Das sagen die Sportfreunde Baumberg zum Hammerauftakt der Saison

Nachdem der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) am Mittwoch erst den Spielplan veröffentlicht und am Abend noch die erste Runde im Niederrheinpokal ausgelost hatte, wissen die Oberligisten Sportfreunde Baumberg und 1. FC Monheim um ihre ersten Gegner in der Saison 2025/26. Los geht es am Sonntag, 10. August mit dem Niederrheinpokal, indem die SFB beim Bezirksligisten VfB Krefeld-Fischeln antreten und der FCM zu Fortuna Bottrop, ebenfalls Bezirksligist, reist. Eine knappe Woche später startet dann die neue Oberliga-Saison