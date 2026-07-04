Das sagen die Landesligisten über die neue Gruppeneinteilung Neue Gegner, längere Fahrten, attraktive Stadien: Die Landesliga Gruppe 1 wird für die Klubs aus Mönchengladbach und Viersen in der Saison 2026/27 deutlich anders aussehen als zuletzt. Warum die Gruppen neu eingeteilt wurden. von Daniel Brickwedde · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Kürzere Anfahrten gibt es für Süchteln nun seltener. – Foto: Udo Waffenschmidt

Die Liga heißt zwar weiterhin Landesliga, Gruppe 1, mit der Zusammensetzung der Vorsaison hat sie aber kaum noch etwas zu tun - abgesehen von den Vereinen aus den Kreisen Mönchengladbach-Viersen und Kempen-Krefeld. Statt auf Teams aus den Kreisen Grevenbroich-Neuss, Düsseldorf und dem Bergischen Land treffen die regionalen Vereine nun auf Konkurrenz aus Moers, Kleve-Geldern, Rees-Bocholt, Duisburg-Mülheim und Oberhausen-Bottrop. Für die Teams aus Viersen und Mönchengladbach bedeutet das allerdings weitere Auswärtsfahrten. Von SC Victoria Mennrath zum 1. FC Kleve sind es beispielsweise rund 100 Kilometer, von Sportfreunde Neuwerk zum VfL Rhede rund 110 Kilometer pro Strecke - das wären zwei Härtefälle.

Nico Zitzen, Sportlicher Leiter bei Union Nettetal, hat die neue Ligeneinteilung „ehrlicherweise so nicht kommen sehen. Es ist sicherlich eine Liga mit weiteren Strecken.“ Willi Kehrberg, Trainer der VSF Amern, weist allerdings auch auf die schwierige geografische Lage von Nettetal und Amern im Kreis Kempen-Krefeld hin. „Uns war klar, dass die Zusammenstellung der Gruppen für Amern und Nettetal schwierig ist. Wenigstens sind uns vier Derbys mit Nettetal, Süchteln, Neuwerk und Mennrath geblieben“, sagt Kehrberg, ehe er anfügt: „Dass wir ansonsten Neuland betreten, gefällt mir. Allerdings müssen wir rund 700 Kilometer mehr zurücklegen als in der vergangenen Saison. Das ist ein Brett. Insgesamt kommen wir in der nächsten Saison auf mehr als 2000 Kilometer.“

Warum die Gruppen neu eingeteilt wurden Der Grund für die Umverteilung der Klubs liegt in den Auf- und Abstiegen zur Bezirksliga aus der abgelaufenen Spielzeit. Denn alle vier Absteiger aus der Oberliga sowie fünf der acht Aufsteiger aus der Bezirksliga hätten der bisherigen Landesliga, Gruppe 2, zugeordnet werden müssen - etwas, das rechnerisch wegen der übrigen Klubs in der Liga nicht zu einer 18er-Gruppe gepasst hätte. Daher war eine Neuordnung der Vereine über beide Landesliga-Gruppen hinweg notwendig. Ziel war es dabei, Vereine aus denselben Kreisen zusammenzuhalten und die Fahrtstrecken möglichst gering zu halten. Keine leichte Aufgabe. Das Resultat: Die Kreise für die Landesligen wurden neu zugeschnitten. Auffällig ist in Gruppe 1 außerdem, dass dort fünf Aufsteiger - darunter die Sportfreunde Neuwerk - sowie drei Absteiger aus der Oberliga mit dem VfB Homberg, SV Biemenhorst und dem 1. FC Kleve zusammengeführt wurden. In Gruppe 2 sind es hingegen nur drei Aufsteiger und mit DJK Adler Union Frintrop nur ein Absteiger aus der Oberliga. Neuwerks Aufstiegstrainer Dony Karaca ist daher nicht unzufrieden mit der Neuordnung der Gruppe 1: „Wir sind Neuland in diesem Bereich, und mit uns sind fünf Aufsteiger in der Gruppe. Das ist für uns sehr interessant. Wir werden uns mit Sicherheit mit einigen Mannschaften messen können. Daher sind wir sehr zufrieden und nehmen die Herausforderung an.“