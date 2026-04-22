Das sagen die Experten

Was gibt es Schöneres, als vor einem Finalspiel zu "fachsimpeln", wie es ausgehen wird. Wobei es am Ende ja sowieso wieder ganz anders kommt. Um erste Diskussionen anzuheizen haben wir neun Experten aus dem Kreis gebeten, ihre Meinung abzugeben.
Manuel Wengert: Trainer des Bezirksligatabellenführers VfB Leimen. Traf letztes Wochenende in der Liga auf Eberbach: "Eberbach spielt eine richtig gute Saison und wird seiner Favoritenrolle gerecht werden. Ich tippe 3:1 für Eberbach."
Nico Hillenbrand: Trainer des VfB Rauenberg. Spielt gegen Eberbach in der Runde und schied im Pokalhalbfinale in Mönchzell aus: "Ich tippe auf Eberbach. Ich kenne die Mannschaft aus der Liga. Sie spielen sehr guten Fußball und haben mit Kittel und Baluckic zwei Ausnahmekönner in den Reihen. Mein Tipp: 3:1 für Eberbach."
Yavuz Aktas: Trainer des VfB Wiesloch. Spielt gegen Möchnzell in der Liga und nächstes Jahr wohl auch gegen Eberbach: "Schwierig zu tippen. Das wird ein extrem enges Spiel. Mönchzell steht gut in der Defensive, Eberbach hat extrem gute Offensivspieler. Ich tippe auf ein 2:1 für Mönchzell."
Marcel Meuter: Trainer DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal II. Spielt gegen Mönchzell in der Liga und seit 25 Jahren aktiv Fußball im Kreis: "Das Spiel wird eine klare Sache. Meckesheim hat aktuell nicht seine beste Phase und wird gegen Eberbach nicht gewinnen. Ich sage: 2:0 für Eberbach."
Christopher Benz: RNZ-Mitarbeiter, DFB-Stützpunkttrainer in Sinsheim und nebenbei das personifizierte "FuPa Baden": "Ich tippe 1:0 für Meckesheim-Mönchzell. Das wünsche ich mir für meinen alten Kumpel Samuel Eisinger, der im zarten Alter von fast 39 Jahren sein erstes Pokalfinale bestreiten darf."
Jonas Can: Trainer von Aramäer Leimen. Spielt gegen Mönchzell in der Liga und nächstes Jahr wohl auch gegen Eberbach: "Ich tippe auf Eberbach. Alleine, weil die schon viel mehr Erfahrung haben und länger auf hohem Niveau spielen. Das gibt ein 3:1."
Volkan Cetinkaya: Trainer SG Dielheim. Kennt Eberbach aus der Liga und traf im Pokalhalbfinale auf die Stauferstädter: "Mein Tipp: Germania 1 – Eberbach 3. Warum? Erstens denke ich, dass Eberbach qualitativ besser aufgestellt ist und zweitens wären wir dann gegen den Pokalsieger ausgeschieden (lacht)."
Heiko Rosenfelder: Trainer FT Kirchheim: "Ich kenne sowohl Eberbachs spielenden Co-Trainer Steffen Kittel, als auch Meckesheims Trainer Mathias Vogt. Von daher gönne ich beiden den Titel. Ich sehe aber Eberbach in der Favoritenrolle. Wenn alle Spieler an Bord sind, ist das eine Kreisligaspitzen-Mannschaft. Ich tippe auf ein knappes 4:3 für Eberbach."
Chat-GpT, ausgewiesener Experte für alle Lebenslagen: "In solchen Kreispokal-Finals gilt fast immer: 50/50-Spiel, gerade weil es nur ein Spiel ist. Es gibt noch keinen Gewinner. Wenn du mich festnagelst: leichter Vorteil Eberbach, aber wirklich knapp. 2:1."