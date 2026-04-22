Das sagen die Experten Heidelberger Kreispoka +++ Das Finale zwischen Eberbach und Meckesheim-Mönchzell zieht alle in seinen Bann von red. · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Darum geht es - den Heidelberger Kreispokal. – Foto: Foto Pfeifer

Was gibt es Schöneres, als vor einem Finalspiel zu "fachsimpeln", wie es ausgehen wird. Wobei es am Ende ja sowieso wieder ganz anders kommt. Um erste Diskussionen anzuheizen haben wir neun Experten aus dem Kreis gebeten, ihre Meinung abzugeben.

Hier die Stimmen: Manuel Wengert: Trainer des Bezirksligatabellenführers VfB Leimen. Traf letztes Wochenende in der Liga auf Eberbach: "Eberbach spielt eine richtig gute Saison und wird seiner Favoritenrolle gerecht werden. Ich tippe 3:1 für Eberbach." Nico Hillenbrand: Trainer des VfB Rauenberg. Spielt gegen Eberbach in der Runde und schied im Pokalhalbfinale in Mönchzell aus: "Ich tippe auf Eberbach. Ich kenne die Mannschaft aus der Liga. Sie spielen sehr guten Fußball und haben mit Kittel und Baluckic zwei Ausnahmekönner in den Reihen. Mein Tipp: 3:1 für Eberbach."

Yavuz Aktas: Trainer des VfB Wiesloch. Spielt gegen Möchnzell in der Liga und nächstes Jahr wohl auch gegen Eberbach: "Schwierig zu tippen. Das wird ein extrem enges Spiel. Mönchzell steht gut in der Defensive, Eberbach hat extrem gute Offensivspieler. Ich tippe auf ein 2:1 für Mönchzell." Marcel Meuter: Trainer DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal II. Spielt gegen Mönchzell in der Liga und seit 25 Jahren aktiv Fußball im Kreis: "Das Spiel wird eine klare Sache. Meckesheim hat aktuell nicht seine beste Phase und wird gegen Eberbach nicht gewinnen. Ich sage: 2:0 für Eberbach."