Das sagen die Bezirksliga-Trainer zur Herbstmeisterschaft

Haben im Moment allen Grund zur Freude: Gerhard Lösch (links, VfB Forstinning), Josef Heilmeier (mitte, SV Walpertskirchen) und Felix Mayer (rechts, SC Olching) durften in ihren Bezirksligen die Herbstmeisterschaft feiern. – Foto: Metzler/Traub/Rabuser/FuPa

Ihre Teams sind Spitzenreiter der Bezirksliga: Die Trainer der drei oberbayerischen Herbstmeister sprechen über die Hinrunde und ihre Ziele.

München – Die Hälfte der Saison 2025/26 ist in trockenen Tüchern. In allen oberbayerischen Bezirksligen brennt der Kampf um die Meisterschaft und den begehrten direkten Aufstiegsplatz. Aktuell befinden sich drei Mannschaften am Platz an der Sonne und träumen nach der Herbstmeisterschaft vom großen Sprung in die Landesliga. Fussball Vorort/FuPa Oberbayern hat bei den Trainern des VfB Forstinning, SC Olching und des SV Walpertskirchen nachgefragt. Gerhard Lösch, Trainer des VfB Forstinning:

Welche Bedeutung hat die Herbstmeisterschaft?

Lösch: „Die Herbstmeisterschaft spielt bei uns oder bei mir persönlich überhaupt keine Rolle, da wir uns davon schlichtweg nichts kaufen können. Ich glaube auch nicht, dass dieses Wort bei uns je gefallen ist – es hat für uns wirklich keinerlei Bedeutung.“

Welche Faktoren sind maßgeblich für den Erfolg verantwortlich?

Lösch: „Die Faktoren für unseren Erfolg liegen darin, dass wir vor allem in der Vorbereitung und während der Trainingseinheiten unter der Woche sehr intensiv und viel gearbeitet haben. Das zahlt sich definitiv aus. Ein weiterer wichtiger Punkt ist unser mannschaftlicher Zusammenhalt: Jeder gibt für den anderen alles, und selbst wenn jemand mal nicht spielt, ordnet er sich dem Teamgedanken unter. Wir sind wirklich eine homogene Einheit. Zudem haben wir im Laufe der Saison einen enormen Willen entwickelt, unser Tor zu verteidigen und die Spiele unbedingt in unsere Richtung zu lenken.“

Die Hälfte ist gespielt: Was sind eure Saisonziele?

Lösch: „Wenn man zur Halbzeit oben steht, will man diesen Platz natürlich verteidigen, das ist klar. Sollte das nicht gelingen, möchten wir zumindest die Relegation erreichen – ich finde, das ist nach so einer Hinrunde ein realistisches Ziel. Einfacher wird es sicherlich nicht, aber ich bin gespannt, wie es weitergeht.“ Form: Der VfB Forstinning ist in der Liga ungeschlagen, zuletzt wurde der SB Rosenheim mit 3:0 besiegt. Auch im Toto-Pokal läuft es wie geschmiert. Hier steht der VfB dank eines 7:1-Erfolgs gegen Neuhadern im Halbfinale.

Ausblick: Zum Auftakt der Rückrunde wartet auf das Team um Top-Torjäger Mike Opara ein echter Kracher: Der Tabellendritte TuS Holzkirchen kommt in den Forstinninger Sportpark. Gewinnt der VfB diese Partie, wären es bereits elf Punkte auf einen Nicht-Aufstiegsplatz.

Felix Mayer, Trainer des SC Olching: Welche Bedeutung hat die Herbstmeisterschaft?

Mayer: „Sie ist eine schöne Momentaufnahme, mehr aber auch nicht. Nach dem bitteren und unnötigen Abstieg im Sommer war es für uns eine Unbekannte, wie wir uns in der neuen Liga zurechtfinden. Dass wir jetzt nach der Hälfte an der Spitze stehen, ist umso erfreulicher. Wir wissen die Situation aber gut einzuordnen, auch, dass erst 50 Prozent der Spiele absolviert sind und man unter dem Strich noch nichts erreicht hat.“

Welche Faktoren sind maßgeblich für den Erfolg verantwortlich?

Mayer: „Wir wussten vorab, dass wir eine gute Mannschaft mit viel Landesligaerfahrung haben werden, da sich die meisten Spieler der letzten Saison schon im Frühjahr zum SCO bekannt haben. Die Frage war, wie schnell es möglich ist, junge Neuzugänge zu integrieren und sich auf die Art des Fußballs in der neuen Liga einzustellen. Beides ist relativ schnell gelungen. Maßgeblich für das bisherige Abschneiden sind unter anderem Konstanz in den Ergebnissen und meistens auch in der Spielweise, eine gute physische Grundlage, dass ein ganzes Team zusammensteht und jede Challenge annimmt.

Wir hatten bisher das Glück, dass wir uns nicht nur auf unsere erste Elf verlassen mussten, sondern auch Spieler, die an diesem Tag von der Bank gekommen sind, den entscheidenden Unterschied gemacht haben. Letztlich ist das Kollektiv auf, wie auch neben dem Platz für das bisherige Abschneiden verantwortlich.“

Die Hälfte ist gespielt: Was sind eure Saisonziele?

Mayer: „Am Saisonziel hat sich nichts geändert. Wir wollen weiter oben mitspielen und hoffen, am Ende im oberen Drittel zu landen.“ Form: Seit neun Ligaspielen ist der SC Olching ungeschlagen. Zuletzt wurde Landesliga-Absteiger SV Pullach mit 4:0 abgefertigt.

Ausblick: Auch der SCO hat zum Rückrunden-Start eine harte Nuss zu knacken. Für die Jungs um Kapitän Jan Sostmann geht es gegen den Tabellendritten der Liga, gegen den TSV Gilching-Argelsried.

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: Welche Bedeutung hat die Herbstmeisterschaft?

Heilmeier: „Es freut uns natürlich sehr, dass unser Verein aktuell so im Fokus steht – das ist eine schöne Auszeichnung für die gesamte Vereinsarbeit, die schon in der Jugend beginnt, und natürlich auch eine tolle Belohnung für die Jungs. Die Glückwünsche kann ich wirklich eins zu eins an die Mannschaft weitergeben, denn sie haben das großartig umgesetzt, viel investiert und enorm viel Zeit eingebracht.

Für uns ist es eine Wahnsinnsgeschichte, nach der Hinrunde plötzlich ganz oben zu stehen. Es fühlt sich manchmal unwirklich an, wenn man bedenkt, dass wir als Aufsteiger mit nahezu derselben Mannschaft wie im Vorjahr jetzt so weit oben stehen – das ist einfach beeindruckend, was die Jungs geleistet haben.“

Welche Faktoren sind maßgeblich für den Erfolg verantwortlich?

Heilmeier: „Die entscheidenden Faktoren sind ganz klar die Spieler selbst: Sie setzen alles um, trainieren fleißig, opfern viel Zeit und Fußball hat für sie einen ganz hohen Stellenwert. Sie sind nicht nur auf dem Platz ein Team, sondern auch abseits davon, und dieser Zusammenhalt, dieser Teamgeist und der Spaß, den sie miteinander haben, sind aus meiner Sicht der größte Erfolgsfaktor. Man hat nie das Gefühl, dass das Training eine Last ist, sondern die Jungs freuen sich einfach, wenn sie zusammenkommen. Das ist wirklich besonders.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Unterstützung unserer Fans. Egal, ob wir im Nachbarschaftsderby antreten oder 150 Kilometer auswärts fahren, unsere Fans sind immer in der Überzahl und stehen wie eine Wand hinter uns. Das gibt der Mannschaft zusätzlichen Rückhalt.“

Die Hälfte ist gespielt: Was sind eure Saisonziele?

Heilmeier: „Unsere Saisonziele waren von Anfang an klar: Der Klassenerhalt mit 40 Punkten war das Ziel, das wir noch nicht ganz erreicht haben. Deshalb machen wir uns über andere Dinge momentan keine Gedanken, zumal noch drei wichtige Spiele anstehen. Der Fokus liegt jetzt voll auf dem Training und dem nächsten Spiel gegen Fatih Ingolstadt, das auf dem Papier vielleicht einfach aussieht, aber definitiv schwer wird – das wissen wir aus der Hinrunde.

Unser Blick richtet sich nur auf die kommenden drei Spiele der Rückrunde, und erst danach schauen wir, wie viele Punkte wir haben und ob wir die Ziele anpassen müssen. Aktuell zählt nur das Hier und Jetzt – und als Nächstes hat Fatih Ingolstadt oberste Priorität.“ Form: Seit sieben Spielen ist der SV Walpertskirchen ohne Niederlage. Zuletzt musste sich der Kreisliga-Aufsteiger im Topspiel gegen Garching mit einem 0:0 begnügen.

Ausblick: Null Punkte aus 15 Spielen – die ernüchternde Bilanz von Fatih Ingolstadt, dem nächsten Gegner des SVW. Für Aufsteiger Walpertskirchen um ihren besten Torschützen Christian Käser (neun Treffer) ist da ein Sieg fast schon Pflicht.