Das S-Bahn-Derby zwischen Bayern II und Unterhaching fällt aus

Wegen unbespielbarar Plätze wurden drei Partien abgesagt. Das S-Bahn-Derby steigt nun am Dienstag bei Frühlingstemperaturen.

In der Regionalliga Bayern rollt an diesem Wochenende noch nicht wieder der Ball. Der erneute Wintereinbruch hat dazu geführt, dass sowohl das für Freitag angesetzte S-Bahn-Derby zwischen dem FC Bayern München II und der SpVgg Unterhaching als auch die beiden für Samstag vorgesehenen Nachholpartien der 19. Runde zwischen dem VfB Eichstätt und dem TSV Schwaben Augsburg sowie zwischen dem FC Augsburg II und dem SV Wacker Burghausen abgesagt werden mussten. Sämtliche Plätze sind witterungsbedingt unbespielbar. Der Nachholtermin für das Derby zwischen dem FC Bayern II und der SpVgg Unterhaching im Grünwalder Stadion steht bereits fest: Dienstag, 24. Februar, 19 Uhr. Für diesen Tag sind vorfrühlingshafte Temperaturen angesagt.