Das Röntgenstadion in Remscheid ist Geschichte.

Das Röntgenstadion von oben so sieht es lange nicht mehr aus – Foto: RGA online

Das größte Stadion der Stadt Remscheid musste in der vergangenen Woche aufgrund gravierender baulicher Mängel komplett geschlossen werden. Für den neu gewählten Vorstand des FC Remscheid verursacht das erhebliche Probleme.

Das Röntgenstadion ist Geschichte – und damit auch der FC Remscheid?

Vor allem die Bergischen Derbys gegen den Wuppertaler SV und Union Solingen bleiben vielen Fans in Erinnerung. Aber auch legendäre Aufstiegsspiele und packende DFB-Pokal-Abende machten das Stadion zu einem besonderen Ort.

Das Röntgenstadion wurde 1925 als „Kampfbahn für Turnen und Sport“ erbaut und verfügte zunächst über eine Kapazität von 5.000 Zuschauern. Nach dem ersten Aufstieg in die 2. Bundesliga wurde es auf 12.463 Plätze erweitert. Im Jahr 1982 erhielt das Stadion seinen heutigen Namen – benannt nach Wilhelm Conrad Röntgen, dem berühmten Sohn der ehemaligen Stadt Lennep.

Nun scheint die Geschichte des ehrwürdigen Röntgenstadions mit einem Knall zu enden. Die Stadt sperrte das Areal wegen erheblicher Sicherheitsmängel – früher, als viele erwartet hatten. Bereits 2024 wurde das Gelände an einem Investoren verkauft, die dort ein DOC errichten möchten. Aber bis auf Weiteres durfte der FC Remscheid das Stadion jedoch weiter nutzen.

Jetzt muss schnell eine Lösung gefunden werden. Das hofft auch Christian Vorbau, der sich vor allem eine bessere Kommunikation wünscht – denn von der Schließung erfuhr der Verein offenbar nur zufällig.

Christian Vorbau im Gespräch mit der RGA

Herr Vorbau, erst der Abstieg aus der Landesliga und jetzt der Verlust des Röntgen-Stadions als Heim- und Trainingsstätte. Schwieriger hätte der Start als Vorsitzender des FCR kaum sein können, oder?

Christian Vorbau: Allerdings. Und bei einigen Dingen bin ich vielleicht auch zu naiv gewesen. Wir haben ohnehin schon einen Scherbenhaufen übernommen. Entscheidend ist aber, dass wir mit Karsten Schievelbusch, Carsten Pröpper, Peter Helbeck und Sven Müller ein gutes Team haben. Die Arbeitsteilung funktioniert sehr gut – deshalb ist alles machbar.

In diese Planungen platzte dann Ende der vergangenen Woche die Hiobsbotschaft, dass das Röntgen-Stadion nicht mehr genutzt werden kann. Traf Sie das aus heiterem Himmel?

Christian Vorbau: Natürlich. Dort sollte am 5. Juli unser Trainingsauftakt stattfinden. Am 12. Juli war die Saisoneröffnung geplant. Die Plakate dafür waren bereits gedruckt und auch einige Testspiele sollten dort stattfinden.

Wie haben Sie überhaupt vom Aus erfahren?

Christian Vorbau: Durch Zufall. Ein befreundeter Verein hatte angefragt, ob ein Turnier im Stadion möglich sei. Karsten Schievelbusch hat daraufhin beim Sportamt nachgefragt – und dabei erfahren, dass das Stadion wegen gravierender Sicherheitsmängel geschlossen wird.

Haben Sie oder Ihre Kollegen etwas von den Mängeln mitbekommen?

Christian Vorbau: Ich frage mich ernsthaft, was in den vier Wochen seit dem letzten Heimspiel passiert sein soll, dass plötzlich von gravierenden Mängeln gesprochen wird. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Die Sicherheit geht natürlich vor. Mich ärgert jedoch etwas anderes.

Was genau?

Christian Vorbau: Die mangelnde Kommunikation. Ich weiß, unter welchem Druck Verwaltung und Politik stehen. Aber man hätte mit uns im Vorfeld sprechen müssen – und gemeinsam nach einer Lösung suchen können. Außerdem ist vielen die Tragweite dieser Entscheidung nicht bewusst. Das Herz von so vielen Menschen hängt an diesem Stadion – nicht nur beim FCR. Es war etwas ganz Besonderes.

In einer Pressemitteilung haben Sie erklärt, dass der FC Remscheid seinen Spielbetrieb nach aktuellem Stand nicht aufrechterhalten kann.

Christian Vorbau: Ja. Um es salopp zu sagen: Dann müssten wir den Verein eindampfen. Dabei arbeiten wir gerade daran, den Club wieder stärker in der Stadt zu verankern. Besonders im Nachwuchsbereich wollten wir einen neuen Aufschwung schaffen. Die Sperrung trifft uns mitten in einer Phase des Neubeginns.

Und das wäre an nur einem anderen Standort nicht möglich?

Christian Vorbau: Nein. Es geht nicht nur um die Platzkapazitäten. Mit dem Aus des Röntgen-Stadions verlieren wir auch sämtliche Funktionsräume – einen Waschraum, Trainerbüros, einen Fitnessraum und Räume für die Physiotherapie.

Als mögliche Lösung wurde vom Verein bereits das Stadion Reinshagen der Stadtverwaltung vorgeschlagen. Der FC Remscheid hofft nun auf eine schnelle Entscheidung seitens der Stadtverwaltung. Um zeitnah mit der Vorbereitung anzufangen und