„Das Rezept was uns gestern stark gemacht hat"

Die SG Freren startete unglücklich mit einer 2:5-Niederlage bei den Sportfreunden aus Schwefingen in die Saison, fand dann im Pokal gegen Laxten die passende Antwort und wollte diesen Schwung nun am vergangenen Mittwoch mit in die Partie gegen Altenlingen nehmen – dieses gelang äußerst erfolgreich. Wir haben nach der Partie mit Freren-Coach Florian Hoff gesprochen.

Dass der Start in die Saison eher weniger erfolgreich verlief, weiß auch Florian Hoff, dementsprechend groß war der Stellenwert des zweiten Heimspiels – „Wir haben uns viel vorgenommen, wir wollten das zweite Pflichtspiel und somit das zweite Heimspiel genauso gut bestreiten wie das erste gegen Laxten. Wir hatten eine Idee, wir hatten einen Plan – man erhofft sich natürlich immer, dass er aufgeht und das hat zum Glück funktioniert."

Es war nicht die große Dominanz, welche die Hoff-Elf letztendlich zum Dreier führte, sondern das cleverere Ummünzen des eigenen Spielanteils – „Wir hatten vielleicht nicht den meisten Ballbesitz, aber das war uns auch bewusst, da Altenlingen auch einen klaren Plan hatte, den wir gut unterbinden konnten. Wir sind über viele Kontersituationen, unsere schnellen Außen und einen überragenden Christoph Ahrens einfach super in dieses Spiel gekommen.", so Hoff.

Mit einem Ergebnis in dieser Höhe hatte der Freren-Coach vor der Partie selbst nicht gerechnet, um so erfreulich zeigt er sich nach der Partie, dass der Matchplan erfolgreich aufgegangen ist – „Wir hatten noch ein paar Chancen mehr, Altenlingen hätte zu Beginn aber auch ein Tor verdient gehabt, doch dann haben wir es mit der Zeit immer besser herausgespielt, gute schnelle Balleroberungen gehabt, schnell in die Tiefe gespielt und sind dann überfallartig zum Torerfolg gekommen. Ich glaube, das war auch das Rezept was uns dann gestern stark gemacht hat.", resümiert Hoff.