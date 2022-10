Nach einem überragenden Saisonstart will der FC Ismaning (in weiß) gegen den TSV Landsberg das Abrutschen in den Tabellenkeller verhindern. – Foto: Walter Brugger

Das rettende Ufer noch in Sichtweite: »Die Luft wird immer dünner« 16. Spieltag in der Bayernliga Süd - Sa.: Ismaning und Dachau zu Gast beim Top-Duo +++ Rosenheim gegen Memmingen "unter Zugzwang" +++ Kottern will gegen den FCI nachlegen +++ So.: Kellerduell in Augsburg

Der Countdown läuft, denn es sind noch sechs Spiele bevor es in der Bayernliga Süd in die wohlverdiente Winterpause geht. Doch bis dahin haben vor allem die Mannschaften im Tabellenkeller noch einiges vor: Es braucht Punkte, um das rettende Ufer nicht schon vor Weihnachten aus den Augen zu verlieren...

Jürgen Meissner (Sportlicher Leiter TSV Landsberg): "Ismaning ist für mich eine Wundertüte. Nach sechs Spieltagen standen sie auf Platz 1 uns haben seitdem eine Niederlagenserie hinnehmen müssen, warum auch immer. Trotzdem zählen sie für mich zu den absoluten Top-Mannschaften der Liga, die mit tollen Einzelspielern gespickt ist. Wir sind allerdings gut drauf, haben das Spiel in Erlbach gegen eine richtig heimstarke Mannschaft gedreht und brauchen auch weiter Punkte für das Ziel, das wir vor Augen haben. Jedes Spiel ist schwierig - wir werden sehen was am Samstag rausspringt." Personalien: Neben den beiden Langzeitverletzten Sandro Caravetta und Daniel Leugner, die aller Voraussicht nach bis zur Winterpause ausfallen werden, muss auch Vincent Stegmiller pausieren. Hinter einem Einsatz von Branko Nikolic steht noch ein Fragezeichen. Mijo Stijepic (Trainer FC Ismaning): "Zum TSV Landsberg glaub ich muss ich nicht viel sagen, denn sie besitzen für mich den in der Spitze bestbesetzten Kader der Liga. Wir haben da nicht zu verlieren. Gerade mit unserem Negativtrend liegt der gesamte Druck auf Landsberg, ich glaube von uns erwartet dort keiner etwas. Aber genau so mutig wollen wir spielen und einen ganz hohen Laufaufwand betreiben. Die wenig Chancen, die sie uns anbieten müssen wir dann nutzen, wenn wir etwas mitnehmen wollen." Personalien: Yannick Schad ist krank, ansonsten kann Trainer Mijo Stijepic aus dem Vollen schöpfen.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Kottern TSV Kottern FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II 14:00

Frank Wiblishauser (Trainer TSV Kottern): "Mit Ingolstadt erwartet uns eine ganz schwere Nummer und eine Mannschaft, die richtig guten Fußball spielt und uns alles abverlangen wird. Ich hoffe allerdings, dass die Jungs nach den vier Punkten aus den letzten zwei Spielen mehr Selbstvertrauen haben und mit einer breiten Brust in diese Partie - in der wir uns zumindest einen Punkt erhoffen - reingehen." Personalien: Neben dem ein oder anderen Kranken, deren Einsatz noch nicht endgültig gesichert ist, ist Julian Feneberg rot-gesperrt noch zwei Begegnungen zum Zuschauen gezwungen. Alex Käs (Trainer FC Ingolstadt 04 II): "Kottern hat mit dem Trainerwechsel neue Impulse setzen können. Aus den beiden Spielen unter dem neuen Trainer haben sie auch 4 Punkte holen können und waren einmal sogar ganz früh in Unterzahl. Sie sind also seitdem wirklich richtig gut unterwegs und befinden sich im Aufwind. Wir müssen natürlich den Kampf annehmen und richtig dagegenhalten." Personalien: Beim FC Ingolstadt 04 II hat sich im Vergleich zum 3:1-Erfolg über den FC Gundelfingen personell nichts geändert.

Hansjörg Kroneck (Sportlicher Leiter TSV 1860 Rosenheim): "Wir stehen gegen den FC Memmingen natürlich unterm extremen Zugzwang, nachdem wir zuletzt zu Hause gegen den SV Schalding-Heining verloren haben. Gegen den Tabellenführer zu verlieren ist jetzt nichts Ungewöhnliches, aber gegen den Memmingen werden wir erneut versuchen die drei Punkte zu behalten." Personalien: Neben den Langzeitverletzten ist lediglich Sascha Marinkovic nach der roten Karte im letzten Spiel gesperrt. Stephan Baierl (Trainer FC Memmingen): "Ich würde sagen man kennt sich aus der Regionalliga, auch wenn wir uns mittlerweile eine Spielklasse drunter befinden. Rosenheim hat sich den bisherigen Saisonverlauf mit Sicherheit anders vorgestellt, wird dennoch alles andere als eine leichte Aufgabe. Wir wollen dennoch unseren Trend fortsetzen, die Tuchfühlung nach oben behalten und streben von dem her auswärts den nächsten Dreier an. Die Jungs sind gut drauf, haben die unterschiedlichen taktischen Vorgaben in dieser Saison bisher gut umgesetzt und diesen Weg wollen wir nun auch bis zur Winterpause weitergehen." Personalien: Weiter hat der FC Memmingen nahezu keine Personalprobleme, denn es sind alle Mann mit an Bord.

Morgen, 14:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 II FC Deisenhofen Deisenhofen 14:00

Frank Schmöller (Trainer TSV 1860 München II): "Mit Deisenhofen kommt einer der spielstärksten Mannschaften der Liga zu uns, die generell richtig guten Fußball spielt. Auch wir haben gegen Dachau gezeigt, dass wir fußballerisch richtig stark sind, haben allerdings mit den Toren das Entscheidende in diesem Spiel verpasst. Doch das passiert, wir Trainer sind froh, wenn sich die Mannschaft die nötigen Chancen erspielt. An diese Leistung wollen wir - in einem Spiel auf Augenhöhe, das mit Sicherheit durch Kleinigkeiten entschieden wird - anknüpfen." Personalien: Aus dem U21-Kader wird lediglich Raphael Wacht nicht mitwirken können. Ob es Unterstützung aus dem Profi-Aufgebot geben wird ist noch ungewiss. Thomas Werth (Sportlicher Leiter FC Deisenhofen): "Mit 1860 München II erwartet uns ein ganz schwerer Gegner, der bis zur Niederlage gegen Schalding eine lange Zeit ungeschlagen war. Sie gehören für mich spielerisch zu den fünf besten Teams der Liga und sind daher ein anderes Kaliber. Wir müssen im Vergleich zu Sonntag definitiv eine Schippe drauflegen, sonst schaffen wir es - nachdem wir schon lange nicht mehr gegen die Löwen gewinnen konnten - erneut nicht als Sieger vom Platz zu gehen." Personalien: Der Kader bleibt eigentlich nahezu unverändert, einzig der Einsatz vom Tobias Rembeck ist noch nicht endgültig gesichert.

René Schröder (Co-Spielertrainer FC Gundelfingen): "Das vergangene Spiel in Ingolstadt hat doch einen sehr faden Beigeschmack hinterlassen. Wir nehmen positiv mit, dass wir gegen eine der spielstärksten Mannschaften der Liga auf Kunstrasen bis zur Schlusssequenz das Spiel offen mitgestaltet haben. Mit Hallbergmoos erwartet uns ein Gegner, der in dieser Saison auswärts noch nicht viel gepunktet hat, aber mit Sicherheit alles dafür tun wird dies zu ändern. Wir dagegen wollen wie immer das Maximum rausholen und die 3 Punkte im Schwabenstadion behalten. Uns ist die Wichtigkeit dieser Partie bewusst. Die Jungs sind dahingehend alle sensibilisiert und vor allem gut vorbereitet. Wir haben diese Woche sehr intensiv trainiert und fiebern nun voller Vorfreude dem Spiel entgegen." Personalien: Dominik Dewein ist rot-gesperrt. Manuel Müller & Michael Grötzinger kehren nach Babypause bzw. Krankheit wieder in den Kader zurück, ansonsten bleibt es unverändert zur Vorwoche. Matthias Strohmaier (Spielertrainer VfB Hallbergmoos): "In Gundelfingen erwartet uns ein sehr schweres Auswärtsspiel gegen einen richtig heimstarken Gegner. Sie haben sich im laufe der Saison wirklich richtig gut entwickelt. Allerdings befinden wir uns gerade in einer Situation in der wir punkten müssen. Dementsprechend haben wir auch unter der Woche explizit an unserer Defensive gearbeitet und das wird auch die Marschroute für das kommende Wochenende, dass wir gut stehen, gezielt offensive Nadelstiche setzen und im Optimalfall mit drei Punkten im Gepäck zurück nach Hallbergmoos fahren." Personalien: Der Kader ist unverändert im Vergleich zur Vorwoche.

Max Wuschek (Sportdirektor TSV Schwaben Augsburg): "Wir müssen aufgrund der Rotsperre von Kapitän Marco Greisel nun zwangsläufig etwas umbauen. Uns erwartet mit Erlbach ein sehr starker Aufsteiger, der mit 20 Punkten nun auch endgültig in der Bayernliga angekommen ist und mit einer hohen Kompaktheit und einer starken Defensivarbeit glänzt. Von dem her kommt ein sehr ausgeglichenes und enges Spiel auf uns zu, in dem wir 90 Minuten Geduld haben und im Vergleich zur letzten Woche in Kirchanschöring unsere Chancen effizienter nutzen müssen." Personalien: Neben dem zuletzt aus studienbedingten Gründen fehlendem Julian Löschner kehren auch Pedro da Silva Wiedl und der kurzfristig erkrankte Dennis Ruisinger zurück ins Aufgebot. Lukas Lechner (Spielertrainer SV Erlbach): "Wir haben gegen Landsberg wirklich ein super Spiel abgeliefert und hatten am Ende echt Pech, dass wir mit leeren Händen dagestanden sind - zumindest einen Punkt hätten wir uns verdient. So müssen wir schauen, dass wir endlich wieder punkten und zurück in die Erfolgsspur kommen. Die Leistung hat letzte Woche zwar gestimmt, nun wollen wir auswärts vielleicht sogar überraschen und einen Dreier einfahren. Das würde und sehr gut tun und wäre darüber hinaus unfassbar wichtig." Personalien: Neben Bernd Eimannsberger, der sich nach seinem Kreuzbandriss weiter im Aufbautraining befindet, könnte es krankheitsbedingt bei Spielertrainer Lukas Lechner für's Wochenende knapp werden. Sebastian Hager hingegen hat unter der Woche wieder mit der Mannschaft trainiert und könnte zurückkehren.

Morgen, 15:30 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen SV Kirchanschöring Kirchanschör 15:30

Andreas Langer (Sportlicher Leiter TSV Nördlingen): "Mit dem SV Kirchanschöring kommt eine ganz schwere Aufgabe auf uns zu, denn sie haben eine der stärksten Mannschaften der Liga und stehen nicht umsonst in den Top-5 der Bayernliga Süd. Neben dem Team haben sie ein großes Funktionsteam und machen seit vielen Jahren eine ganz tolle Arbeit. Dementsprechend ist es für uns eine weitere, sehr reizvolle Aufgabe, bei der wir unbedingt nachlegen wollen. Unser Ziel war es so schnell wie möglich die 20-Punkte-Marke zu knacken und genau das könnten wir am Wochenende schaffen." Personalien: Julian Brandt ist angeschlagen, sein Einsatz entscheidet sich kurzfristig. Mario Demmelbauer (Trainer SV Kirchanschöring): "In Nördlingen wartet ein guter Aufsteiger, der mit einer Mannschaft agiert, die zum Großteil schon lange in Nördlingen ist. Nach dem Abstieg haben sie wieder eine tolle Saison beim Aufstieg hingelegt und das zeigen sie auch in der Bayernliga. Für uns wird es ein schweres Spiel, weil wir einige kranke Spieler beklagen müssen. Trotzdem wollen wir auch im fünften Spiel in Serie ungeschlagen bleiben und aus Nördlingen etwas mitnehmen." Personalien: Sicher nicht mitwirken können Florian Hofmann (Rückenprobleme), Timo Portenkirchner, Manuel Omelanowsky (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Bernhard Mühlbacher, Manuel Sternhuber (beide krank). Fraglich sind Thorsten Nicklas (krank) und Julian Galler (Knie).

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr Türkspor Augsburg TürkAugsburg VfR Garching VfR Garching 15:00