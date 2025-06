Das rettende Ufer knapp verpasst – Haunshofen muss in die Relegation

Trotz eines 4:1-Heimsiegs gegen ASC Geretsried geht es für Haunshofen in der Relegation um den Klassenerhalt in der Kreisklasse.

Die Saison der Haunshofener Fußballer geht in die Verlängerung. Bereits während der Partie gegen den ASC Geretsried glühten am Platz die Liveticker. Zur Halbzeit war den meisten klar, dass Erling-Andechs beim ESV Penzberg einen entspannten Nachmittag verlebt und den Klassenerhalt absichert. Die Haunshofener ihrerseits hatten darauf verzichtet, dem ESV eine stattliche Bierlieferung oder ähnliches anzubieten – wie das andere Klubs der Kreisklasse getan hatten, um das Ergebnis in ihre Richtung zu drücken. „Der Ausgang hat uns jetzt nicht getroffen wie der Blitz“, kommentierte Trainer Martin Fendt den letzten Spieltag nach dem 4:1 (1:0)-Heimerfolg.