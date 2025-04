Symbolbild HSC – Foto: Thies Meyer

"Das Restprogramm spricht nicht für uns" Der Heeslinger SC kämpft trotz Rückschlägen um den Klassenerhalt in der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West Verlinkte Inhalte Frauen Bezirksl. West Heeslingen Frank Sandmann

Sechs Spiele bleiben dem Heeslinger SC noch, um den drohenden Abstieg aus der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West abzuwenden. Die Voraussetzungen könnten kaum schwieriger sein. Nach zahlreichen Ausfällen und personellen Veränderungen steht die Mannschaft von Trainer Frank Sandmann vor einem Saisonendspurt gegen fast ausschließlich Teams aus der Spitzengruppe der Liga. Dennoch blickt der Coach mit realistischem, aber engagiertem Blick nach vorn.

Die Frauen des Heeslinger SC gehen als Tabellenletzter in die letzten sechs Bezirksliga-Saisonspiele. Betrachtet man die kommenden Gegner, so steht der HSC vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Die Hoffnung auf Punkte richtet sich in erster Linie auf das kommende Duell beim Aufsteiger ATSV Scharmbeckstotel II. „Das Restprogramm spricht nicht für uns. Am Sonntag haben wir mit dem Spiel bei Scharmbeckstotel II noch die Gelegenheit, einen Abstiegskonkurrenten zu schlagen. Im Anschluss stehen mit den Spielen bei WDB, gegen Westerholz, in Anderlingen und gegen Beckedorf Duelle gegen die vier Erstplatzierten an, bevor wir am letzten Spieltag zu den aktuell starken Fischerhuderinnen reisen. Vom Tabellenbild her kann es nicht schwieriger sein“, schildert Sandmann die Ausgangslage.

So., 27.04.2025, 13:00 Uhr ATSV Scharmbeckstotel ATSV Schasto II Heeslinger SC Heeslingen 13:00 PUSH

Fehlende Durchschlagskraft und verletzungsbedingte Ausfälle Sollte es am Ende nicht für den Klassenerhalt reichen, wäre der Abstieg in die Kreisliga für den Verein schmerzhaft, aber aus Sicht des Trainers nachvollziehbar. „Grundsätzlich ist ein Abstieg immer enttäuschend. Aber wir müssen auch feststellen, dass uns nach den zahlreichen Abgängen von Leistungsträgerinnen und den unglaublich vielen und schweren Verletzungen die Qualität für die Bezirksliga fehlt. Unser Hauptproblem ist die fehlende Durchschlagskraft im letzten Angriffsdrittel. Zudem hat sich auch ein Leistungsgefälle innerhalb des Kaders eingestellt“, so Sandmann.