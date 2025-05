Das Restprogramm lässt hoffen

Zwei Aspekte regen zu Optimismus an. Zum einen hat die SG ein fast ideales Restprogramm und zum anderen ist die Konkurrenz ebenfalls weit davon entfernt Punkte in Serie einzufahren. Der Spielausschuss meint: "Viernheim wird sich vermutlich nach oben absetzen, Schwetzingen und Kirchardt werden dagegen die beiden Klubs bleiben, mit denen wir um dem Klassenerhalt kämpfen." Sollte selbiger nicht gelingen würde aber auch keine Welt untergehen, wie er versichert: "Dass es sehr schwer werden würde, war uns bereits vor Rundenbeginn klar gewesen."

Am Sonntag gastiert Horrenberg bei der SpVgg 06 Ketsch (Anpfiff, 15 Uhr), ehe das Sechs-Punkte-Spiel gegen den SV 98 Schwetzingen sowie die Pflichtaufgabe beim abgeschlagenen Schlusslicht VfL Neckarau folgen.

Bestens eingelebt hat sich derweil Benjamin Bolich. Der kurzfristig verpflichtete Torhüter ersetzt Stammkeeper Marcel Mehl. Der Sohn des Spielausschuss hat sich erst vor drei Wochen das Kreuzband gerissen. "Wir sind sehr glücklich Ben verpflichtet zu haben", so Mehl, den das Engagement des 37-jährigen Neuen freut, "er ist seitdem in jedem Training da und hat richtig Lust." Wer weiß, vielleicht erweist sich dieser notgedrungene Transfer am Ende als absoluter Glücksgriff.