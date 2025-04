Das Restprogramm in der Verbandsliga Südwest

Die Saison 24/25 neigt sich dem Ende entgegen. Nur noch wenige Spieltage, dann steht fest: Wer wird Meister? Wer geht in die Relegation? Wer steigt ab? In der Verbandsliga Südwest machen drei Teams Meisterschaft und Aufstiegsrunden-Teilnehmer unter sich aus. Eines geht am Ende leer aus. Dudenhofen hat als aktueller Erster die besten Karten, darf sich aber keinen Patzer erlauben. Denn dahinter lauern der TSV Gau-Odernheim und Alemannia Waldalgesheim. Im Keller ist es ab Platz neun noch spannend. Die Absteigerzahl variiert, je nachdem, welche Teams aus der Oberliga runterkommen. Hier seht ihr, welches Team in der Endphase der Saison noch gegen wen ranmuss.