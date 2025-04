Das Restprogramm in der Landesliga Ost

Mainz. Die Saison 24/25 neigt sich dem Ende entgegen. Nur noch wenige Spieltage, dann steht fest: Wer wird Meister? Wer schafft den Sprung in die Aufstiegsrunde? Wer muss in die Bezirksliga? In der Landesliga Ost ist der FC Bienwald Kandel aktuell in einer komfortablen Position, doch noch ist nichts entschieden. Mit dem SVW Mainz, dem SV Gimbsheim und dem SV Büchelberg stehen drei Verfolger bereit, um bei einem Ausrutscher zuzuschlagen. Am Tabellenende wird’s ebenfalls eng: TuS Knittelsheim, TSG Jockgrim, der Ludwigshafener SC, Hassia Bingen und Fortuna Mombach kämpfen um den Klassenerhalt.