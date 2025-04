Das Restprogramm in der Kreisoberliga Wiesbaden

Wiesbaden. Die Saison biegt auf die Zielgerade ein. In den verbleibenden Partien geht es um alles. Wer wird Meister? Wer darf in die Aufstiegsrunde? Wer muss in die Relegation? Wer steigt ab? An der Spitze trennen die SKG 23 Wiesbaden noch zwei Siege von der Meisterschaft, da die 23er im direkten Vergleich gegen den Biebricher Unterbau die Nase vorne haben. Dahinter haben die Biebricher aktuell die besten Karten auf den zweiten Platz, der zum Einzug in die Aufstiegsrunde berechtigen würde, dürfen sich aber bei ausgeglichenem direkten Vergleich keine Niederlage erlauben. Sonst droht Konkurrent Naurod, der aktuell zwei Spiele in der Hinterhand hat, noch vorbeizuziehen. Auf Platz vier hat die SG Germania nur noch Außenseiterchancen auf die mögliche Vizemeisterschaft. Im Keller steht mit dem zurückgezogenen SC Klarenthal ein Absteiger schon fest. Da aus der Gruppenliga kein Wiesbadener Team absteigt, müsste Kohlheck nach aktuellem Stand in die Relegation. Nur der SV Hajduk scheint noch einholbar.