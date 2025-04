Das Restprogramm in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus

Rheingau-Taunus. Die Saison biegt auf die Zielgerade ein. In den verbleibenden Partien geht es um alles. Wer wird Meister? Wer darf in die Aufstiegsrunde? Wer muss in die Relegation? Wer steigt ab? Das entscheidet sich in den kommenden Wochen. Vorne tobt noch immer ein Fünfkampf um die Top-Platzierungen. Hinten ist Presberg quasi schon abgestiegen, doch der FC Kiedrich, die SG Heftrich/Niederseelbach und der FSV Winkel zittern noch - und hoffen nebenbei, dass Eltville in der Gruppenliga den Ligaerhalt packt (weswegen sich die Absteigerzahl in der KOL reduzieren würde). Wer noch in der Endphase der Saison gegen wen ranmuss, seht ihr hier.