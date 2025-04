Das Restprogramm in der Kreisliga B Bergstraße

Die Saison 24/25 neigt sich dem Ende entgegen. Nur noch wenige Spieltage, dann steht fest: Wer wird Meister? Wer geht in die Relegation? Wer steigt ab? In der Kreisliga B Bergstraße herrscht vorne und hinten noch Spannung. Meisterschaft und Relegationsplatz dürften die derzeit punktgleichen SV Affolterbach und die SG Hammelbach/Scharbach unter sich ausmachen. Großer Showdown ist nach dem 0:0 im Hinspiel am 27. April. Doch auch in den anderen Partien müssen beide Teams ihre Hausaufgaben erledigen. Hinten steht Hüttenfeld quasi als Absteiger fest. Davor balgen sich ein halbes Dutzend Teams darum, nicht auf den möglichen Relegationsplatz zu rutschen.