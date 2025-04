Das Restprogramm in der Gruppenliga Wiesbaden

Die Saison 24/25 neigt sich dem Ende entgegen. Nur noch wenige Spieltage, dann steht fest: Wer wird Meister? Wer geht in die Relegation? Wer steigt ab? In der Gruppenliga Wiesbaden marschiert das Trio SG Hoechst, Türkischer SV Wiesbaden und VfR 07 Limburg vorneweg. Da die SG Hoechst angekündigt hat, sich nach der Saison aus dem überregionalen Fußball zurückziehen zu wollen, geht es für TSV und VfR letztlich dann darum, wer direkt in die Verbandsliga aufsteigt oder den Umweg über die Aufstiegsspiele gehen muss. Hoechst wird trotz des angekündigten Rückzugs alles daran setzen, sich als Meister zu verabschieden. Im Keller zittert ein Quintett. Nur eines von fünf Teams wird sich retten. Spannung bis zum letzten Spieltag ist bei dieser Konstellation garantiert. Hier seht ihr, welches Team in der Endphase der Saison noch gegen wen ranmuss.